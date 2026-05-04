Ванная комната актрисы Лили Коллинз: какое дополнение усовершенствовало пространство (фото)

Лили Коллинз.

Интерьер дома Лили Коллинз и ее мужа Чарли Макдауэлла — это настоящая история об уважении к прошлому и любви к комфорту. Актриса превратила свою ванную комнату в пространство, где историческое наследие Калифорнии встречается с современным минимализмом.

Больше всего внимания привлекла одна неожиданная деталь, которая полностью изменила восприятие комнаты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Дизайн ванной комнаты в скандинавском стиле

Вместе с архитектурным бюро Emily Farnham звезда доказала, что уют рождается на пересечении разных эпох. Основой интерьера стала теплая деревянная обшивка стен, характерная для скандинавского стиля, создающая атмосферу спокойствия и органики.

Дом Лили имеет интересную историю: он был частью знаменитого послевоенного проекта Case Study Houses, где архитекторы создавали образцовое жилье для ветеранов. Супруги решили сохранить этот дух, добавив интерьеру индивидуальности.

"Когда вы покупаете только те вещи, которые искренне обожаете, все в вашем доме автоматически начинает "общаться" между собой. Хотя предметы могут не принадлежать к одному традиционному стилю, их объединит ваш собственный вкус", — отмечает известный дизайнер и владелица Fig Linens and Home Карлин ван Ноппен.

Современное освещение в интерьере ванной

Главным акцентом, который "собрал" пространство вместе, стал геометрический светильник. Его острые углы и четкие линии стали идеальным контрастом к мягким формам мраморной раковины. Такой прием позволяет избежать монотонности, делая комнату живой и объемной.

"Геометрический светильник выглядит невероятно, потому что он контрастирует с изогнутыми линиями мрамора и вазой с цветами под ним. Чтобы повторить этот эффект, чередуйте линии в своем доме: помещение, где все угловатое, выглядит слишком жестким, а где все круглое — лишенным вектора", — говорит Карлин ван Ноппен.

Ванная комната Лили Коллинз.

Дизайнер советует не ограничивать себя рамками одного направления. Главное — это баланс между строгостью и уютом. Старая архитектура, современные лампы и натуральные материалы могут создать идеальную гармонию, если довериться своим ощущениям.

"Вместо того, чтобы покупать то, что "нужно", или то, что имеет лучшую цену при перепродаже, эта техника создает историю вашего дома", — заключает Карлин ван Ноппен.

