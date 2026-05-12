Акторка Марішка Харгітай показала трендові кольори для вітальні у 2026 році (фото)

Марішка Харгітай. Фото: Reuters, therealmariskahargitay/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Навіть найнудніше планування можна врятувати, якщо додати дрібку зіркового натхнення. Акторка Марішка Харгітай довела, що для трансформації вітальні не обов'язково робити капітальний ремонт.

Вона майстерно оживила порожній куток біля вікна, створивши простір, який хочеться розглядати годинами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Кольори для вітальні

Секрет успіху Марішки полягає у відмові від стерильної білизни на користь "нових нейтральних" відтінків. Вона поєднала суворе чорно-кремове крісло з ніжно-рожевою подушкою та пісочними шторами. Це виглядає свіжо, адже ми не звикли бачити ці кольори поруч, але в інтер'єрі вони створюють ідеальний баланс між сучасністю та домашнім теплом.

"Ця палітра працює, бо балансує контраст із теплом. Чорно-кремове крісло створює структуру, тоді як м’які елементи, як-от рожева текстурована подушка, не дають кімнаті виглядати занадто офіційно", — зазначає дизайнер Гаррісон Польскі.

Куточок у вітальні Марішки Харгітай. Фото: therealmariskahargitay/Instagram

Як стильно оформити куток у кімнаті

Щоб повторити такий трюк, не бійтеся нашаровувати текстури. Марішка використала гру світла на кришталевих підвісках та матові тканини, що додало глибини сірому фону вікон. Головне правило — відхід від холодного мінімалізму до "живих" просторів, де кожна річ має свій характер.

"Дизайн — це не про ідеальне поєднання всього зі всім. Це про те, як дозволити кожному предмету виділятися, залишаючись частиною загального стилю. Рожевий колір тут пом’якшує вигляд, а тандем кремового і чорного додає модерну", — пояснює дизайнер Джеймс Меллан-Матулевич.

За його словами, люди шукають палітри, які б гарно виглядали в Instagram, але залишалися комфортними для щоденного життя. Темні акценти на фоні теплих штор кольору засмаги — це саме той прийом, що робить дім візуально дорожчим без зайвих витрат.

