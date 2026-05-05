Вітальня Ніколь Кідман: яка річ миттєво робить простір елегантним (відео)

Ніколь Кідман.

Інтер’єр голлівудських зірок часто асоціюється з надмірною розкішшю, проте Ніколь Кідман вкотре довела, що справжній стиль криється в деталях. Її вітальня стала взірцем естетики, де головну роль відіграє не золота ліпнина, а грамотно підібрані кольори. Один вдалий акцент зміг перетворити звичайний сонячний куточок на простір, що випромінює спокій та високий статус.

Такий прийом легко повторити без великих витрат і складних змін. Головне — правильно обрати колір і матеріал, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн вітальні в стилі "тихої розкоші"

Секрет елегантності будинку Ніколь Кідман полягає у виборі акцентного крісла м’якого вербового відтінку. Поки більшість дизайнерів роками радили виключно бежеві кольори, Кідман зробила ставку на приглушений зелений.

Це той самий "антитрендовий" нейтрал, який виглядає свіжо, але не набридає. Зелений колір додає глибини, залишаючись при цьому класикою, яка не вийде з моди через сезон.

Дизайнерка Жаклін Венс підкреслює, що такий вибір є надзвичайно практичним. Вона зазначає.

"Я нещодавно оформлювала схожу кімнату, і ми зупинилися на оксамитовому кріслі для читання в приглушеному зеленому кольорі. Я вважаю це одним із найбільш вдячних і красивих варіантів оббивки для додавання кольору в простір", — наголошує вона.

Таке крісло здатне змінювати свій тон залежно від того, як рухається сонце протягом дня.

Колір стін та меблів у сучасному інтер'єрі

Щоб яскравий або незвичний колір крісла не "випадав" із загальної картини, його важливо правильно заземлити. Ніколь поєднала своє крісло з контрастною подушкою, проте професіонали радять бути обережними.

"Якщо крісло має стати фокусною точкою кімнати, подушка не потрібна. Ви можете накинути на підлокітник ковдру з натурального льону або вівсяного відтінку", — радить Венс.

І нагадує про баланс текстур — зелені відтінки найкраще працюють у парі з натуральними матеріалами.

"Оскільки колір уже вражаючий, важливо оточити його натуральними фактурами, щоб пом’якшити ефект. Я обожнюю джутові килими або необроблене дерево", — додає Жаклін.

Головне правило 2026 року — не намагатися дублювати колір крісла в інших деталях, дозволяючи йому бути головним героєм вашої кімнати.

