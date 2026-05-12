Актриса Маришка Харгитай показала трендовые цвета для гостиной в 2026 году (фото)

Маришка Харгитай. Фото: Reuters, therealmariskahargitay/Instagram.

Даже самую скучную планировку можно спасти, если добавить щепотку звездного вдохновения. Актриса Маришка Харгитай доказала, что для трансформации гостиной не обязательно делать капитальный ремонт.

Она мастерски оживила пустой угол у окна, создав пространство, которое хочется рассматривать часами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Цвета для гостиной

Секрет успеха Маришки заключается в отказе от стерильного белья в пользу "новых нейтральных" оттенков. Она соединила строгое черно-кремовое кресло с нежно-розовой подушкой и песочными шторами. Это выглядит свежо, ведь мы не привыкли видеть эти цвета рядом, но в интерьере они создают идеальный баланс между современностью и домашним теплом.

"Эта палитра работает, потому что балансирует контраст с теплом. Черно-кремовое кресло создает структуру, тогда как мягкие элементы, например розовая текстурированная подушка, не дают комнате выглядеть слишком официально", — отмечает дизайнер Гаррисон Польски.

Уголок в гостиной Маришки Харгитай. Фото: therealmariskahargitay/Instagram

Как стильно оформить уголок в комнате

Чтобы повторить такой трюк, не бойтесь наслаивать текстуры. Маришка использовала игру света на хрустальных подвесках и матовые ткани, что добавило глубины серому фону окон. Главное правило — отход от холодного минимализма к "живым" пространствам, где каждая вещь имеет свой характер.

"Дизайн — это не об идеальном сочетании всего со всем. Это о том, как позволить каждому предмету выделяться, оставаясь частью общего стиля. Розовый цвет здесь смягчает вид, а тандем кремового и черного добавляет модерна", — объясняет дизайнер Джеймс Меллан-Матулевич.

По его словам, люди ищут палитры, которые бы хорошо смотрелись в Instagram, но оставались комфортными для повседневной жизни. Темные акценты на фоне теплых штор цвета загара — это именно тот прием, который делает дом визуально дороже без лишних затрат.

