Трендова вітальня Кім Кардашʼян перевернула підхід до дизайну (фото)

Кім Кардашʼян. Фото: Reuters, kimkardashian/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Світ інтер’єру у 2026 році зміщується в бік спокою та простоти. Вітальня Кім Кардашʼян стала прикладом того, як мінімалізм може виглядати не холодно, а затишно. Її простір викликав суперечки, але водночас сформував новий тренд.

Головна ідея — менше кольору, більше відчуттів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Стиль мінімалізм в інтер’єрі вітальні

Коли ми дивимося на вітальню Кім, перше, що кидається в очі — це майже релігійна відданість кремовим відтінкам.

Тут немає місця випадковим кольорам чи яскравим акцентам. Від вигнутого дивана до крісел букле — усе підпорядковане єдиній колірній гамі.

Такий підхід допомагає зосередитися на внутрішньому спокої, перетворюючи кімнату на місце для медитації та відновлення сил після важкого дня.

Читайте також:

Текстури у світлому інтер'єрі

Головний секрет Кім полягає в тому, що відсутність кольору вона компенсує різноманіттям матеріалів. У 2026 році це стало золотим правилом: щоб кімната не виглядала як лікарняна палата, треба міксувати поверхні.

Пухнастий килим, дерев’яний журнальний столик та груба тканина оббивки створюють гру світла й тіні. Завдяки цьому простір "дихає" і здається наповненим життям, навіть якщо в ньому немає жодної кольорової подушки.

Вітальня Кім Кардашʼян. Фото: kimkardashian/Instagram

Меблі м'яких форм для сучасної вітальні

Ще один важливий елемент, який підхопили дизайнери по всьому світу — це відмова від гострих кутів. У домі Кардашʼян панують плавні, органічні лінії. Круглий столик, дугоподібний диван та навіть абстрактна картина над каміном змушують погляд плавно ковзати по кімнаті.

Це створює відчуття м'якості та безпеки, що є критично важливим для сучасного житла, де комфорт цінується понад усе.

Хоча критики в Instagram називають цей стиль "пустим" і "бездушним", прихильники вбачають у ньому розкіш нового рівня. Кім доводить: затишок — це не кількість дрібничок на полицях, а атмосфера спокою. Щоб повторити такий ефект вдома, варто обирати якісні натуральні матеріали та не боятися вільного простору. У 2026 році справжній комфорт — це можливість просто дихати вільно у власній оселі.

Як повідомляли Новини.LIVE, дизайн вітальні зазвичай розгортається навколо обраної колористики, яка стає фундаментом для настрою та візуального сприйняття оселі. Приклад Дженніфер Лопес доводить, що грамотне поєднання відтінків здатне перетворити простір на втілення вишуканого затишку та розкоші. Саме тому її підхід сьогодні став справжнім орієнтиром для світової індустрії інтер’єрів.

Також Новини.LIVE розповідали, що голлівудський маєток Сабріни Карпентер став справжнім джерелом натхнення для тих, хто цінує витончений дизайн. Її вітальня, витримана в м’якій природній палітрі, випромінює особливий затишок і спокій, які навряд чи колись вийдуть із моди. Експерти переконані, що такий стриманий і органічний інтер’єр — це не просто тренд, а довговічна класика, яка залишатиметься актуальною ще багато років.