Вітальня Кендалл Дженнер: як відтворити трендовий дизайн інтер’єру у 2026 році (фото)

Кендалл Дженнер. Фото: Reuters, clementsdesign/Instagram.

Світ дизайну у 2026 році зміщується у бік спокою, простоти й тактильності. Вітальня Кендалл Дженнер стала прикладом цього тренду — не показного, а "живого" мінімалізму. Простір виглядає стримано, але водночас глибоко продуманим.

Саме такий баланс зараз шукають дизайнери та власники житла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Дизайн вітальні у стилі Кендалл Дженнер

Секрет Кендалл у відмові від холодного стерильного мінімалізму на користь "обжитого" простору. Разом із дизайнерами Волдо Фернандесом та командою Clements Design вона створила інтер’єр, де панують земляні відтінки та сонячні нейтральні тони.

У 2026 році цей підхід став глобальним трендом, адже люди все більше прагнуть оточувати себе кольорами, що сприяють ментальному добробуту.

"Ми бачимо величезне бажання оточувати себе комфортними кольорами, які легко комбінувати та які приносять спокій у наші оселі", — зазначає креативна директорка Little Greene Рут Моттерсхед.

Щоб нейтральна кімната не виглядала пласкою під яскравим весняним сонцем, Кендалл зробила ставку на багатошаровість. Замість гри кольорів тут працює гра на дотик: поєднання джуту, оксамиту та льону створює глибину без візуального шуму.

"Для мене нейтральні кольори, такі як тауп, є заземлюючими. Важливо пам'ятати, що іноді класичний інтер’єр — це саме те, що треба: спокійні барви, традиційні меблі та ніякого конфлікту принтів", — підкреслює дизайнерка Генрієтта фон Штокхаузен.

Вітальня Кендалл Дженнер. Фото: clementsdesign/Instagram

Натуральні матеріали в обробці вітальні

Використання каменю та дерева допомагає "приземлити" інтер’єр, роблячи його органічним, а не штучно створеним. Саме це поєднання природності та витонченості робить житло Кендалл Дженнер головним орієнтиром для дизайнерів у 2026 році.

"Якщо у мене спокійна колірна гама, я зосереджуюсь на текстурі, щоб привнести різні рівні інтересу", — ділиться досвідом дизайнерка Тамсін Джонсон.

