Дизайн ванной комнаты актрисы Наоми Уоттс: как обновить пространство благодаря одному трюку (фото)

Актриса Наоми Уоттс изменила интерьер ванной комнаты благодаря одной детали
Стильная ванная комната не обязательно должна быть переполнена яркими цветами или дорогим декором. Иногда достаточно одного удачного решения, чтобы пространство заиграло новыми красками и стало выглядеть по-королевски. Актриса Наоми Уоттс на собственном примере доказала, что даже строгий черно-белый интерьер может быть теплым и гостеприимным.
Секрет ее успеха оказался удивительно простым, но в то же время гениальным, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.
Как сделать монохромную ванну более теплой
Многие считают монохромные интерьеры скучными и слишком холодными, но Наоми Уоттс разрушила этот стереотип. Ее ванная комната, созданная дизайнерским бюро Ashe Leandro, базируется на контрасте белого и черного, однако она совсем не выглядит стерильной.
Главная хитрость заключается в использовании металлических акцентов теплых оттенков. Золото, латунь или бронза добавляют пространству глубины и того самого ощущения "тихой роскоши", о котором мечтают владельцы современных квартир.
"Металлы не дают монохромной ванной комнате выглядеть плоской. Я предпочитаю материалы с "живым" качеством — нелакированную латунь или бронзу, потому что они со временем покрываются патиной, что делает пространство богаче", — отмечает дизайнер Морган Карпер.
Почему металл в ванной работает лучше декора
Чтобы повторить успех звезды, не нужно менять плитку или сантехнику. Достаточно заменить базовые элементы: смесители, ручки на шкафчиках или раму зеркала на изделия из матового золота или античной латуни. Важно не переборщить, ведь металл должен быть лишь пунктуацией в интерьере, а не его главным героем.
"Металлы в монохромных ванных комнатах служат разделительными знаками. Они прерывают плоскость и добавляют глубины, не нарушая целостности цветовой схемы", — объясняет этот эффект эксперт Лесли Ворд.
Оформление интерьера современной ванной
Главный совет для тех, кто планирует обновление — выбирать один тон металла для всех аксессуаров. Если вы остановились на теплой латуни, то и светильники, и фурнитура должны быть в одном стиле. Это создает ощущение продуманного и дорогого дизайна.
"Металл работает лучше всего, когда он поддерживает архитектуру, а не соревнуется с ней. Если вы сначала замечаете комнату, а уже потом детали отделки - значит, вы все сделали правильно", — говорит дизайнер Керон Вулси.
К тому же практическая сторона вопроса тоже важна: матовые поверхности значительно лучше скрывают отпечатки пальцев и следы от воды, чем глянцевый хром.
