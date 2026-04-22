Дизайн ванной комнаты актрисы Наоми Уоттс: как обновить пространство благодаря одному трюку (фото)

Наоми Уоттс. Фото: Reuters, visualcomfort/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Стильная ванная комната не обязательно должна быть переполнена яркими цветами или дорогим декором. Иногда достаточно одного удачного решения, чтобы пространство заиграло новыми красками и стало выглядеть по-королевски. Актриса Наоми Уоттс на собственном примере доказала, что даже строгий черно-белый интерьер может быть теплым и гостеприимным.

Секрет ее успеха оказался удивительно простым, но в то же время гениальным, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Как сделать монохромную ванну более теплой

Многие считают монохромные интерьеры скучными и слишком холодными, но Наоми Уоттс разрушила этот стереотип. Ее ванная комната, созданная дизайнерским бюро Ashe Leandro, базируется на контрасте белого и черного, однако она совсем не выглядит стерильной.

Главная хитрость заключается в использовании металлических акцентов теплых оттенков. Золото, латунь или бронза добавляют пространству глубины и того самого ощущения "тихой роскоши", о котором мечтают владельцы современных квартир.

"Металлы не дают монохромной ванной комнате выглядеть плоской. Я предпочитаю материалы с "живым" качеством — нелакированную латунь или бронзу, потому что они со временем покрываются патиной, что делает пространство богаче", — отмечает дизайнер Морган Карпер.

Ванная комната Наоми Уоттс. Фото: visualcomfort/Instagram

Почему металл в ванной работает лучше декора

Чтобы повторить успех звезды, не нужно менять плитку или сантехнику. Достаточно заменить базовые элементы: смесители, ручки на шкафчиках или раму зеркала на изделия из матового золота или античной латуни. Важно не переборщить, ведь металл должен быть лишь пунктуацией в интерьере, а не его главным героем.

"Металлы в монохромных ванных комнатах служат разделительными знаками. Они прерывают плоскость и добавляют глубины, не нарушая целостности цветовой схемы", — объясняет этот эффект эксперт Лесли Ворд.

Оформление интерьера современной ванной

Главный совет для тех, кто планирует обновление — выбирать один тон металла для всех аксессуаров. Если вы остановились на теплой латуни, то и светильники, и фурнитура должны быть в одном стиле. Это создает ощущение продуманного и дорогого дизайна.

"Металл работает лучше всего, когда он поддерживает архитектуру, а не соревнуется с ней. Если вы сначала замечаете комнату, а уже потом детали отделки - значит, вы все сделали правильно", — говорит дизайнер Керон Вулси.

К тому же практическая сторона вопроса тоже важна: матовые поверхности значительно лучше скрывают отпечатки пальцев и следы от воды, чем глянцевый хром.

Как сообщали Новини.LIVE, современная ванная комната превратилась в настоящую зону для релакса, где эстетика весит не меньше практичности. Тренд на домашние "места силы" подтвердила и Блейк Лайвли, чей стильный интерьер стал новой темой для жарких дискуссий среди топовых дизайнеров.

Также Новини.LIVE рассказывали, что дизайн-решения звезд часто задают тон моде, однако новая ванная комната Кендалл Дженнер удивила даже искушенных критиков своей роскошной золотой сантехникой. Массивная чаша выглядит настоящим арт-объектом, который, несмотря на свою дерзость, органично вписался в сдержанный и уютный интерьер модели. Выбор такого акцента спровоцировал волну обсуждений в сети, продемонстрировав умение сочетать эпатаж с гармонией.