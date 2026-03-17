Кендалл Дженнер показала незвичну ванну і задала новий тренд (фото)

Кендалл Дженнер. Фото: kendalljenner/Instagram

Інтер’єри знаменитостей часто стають орієнтиром для трендів, але цього разу увагу привернула деталь, яку складно назвати стриманою. Кендалл Дженнер показала ванну кімнату з масивною золотою купеллю, яка миттєво стала темою обговорень. Попри яскравість, простір виглядає спокійно і збалансовано.

Саме цей контраст і пояснює, чому рішення працює, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Який виглядає має золота ванна в інтер'єрі

Головна помилка — думати, що "золота" ванна має блищати, як новенька монета. У Кендалл це радше тепла латунь із матовим фінішем. Вона виглядає "обжитою", ніби ця річ стоїть тут уже років п’ятдесят.

"Латунна або золота ванна миттєво стає "гравітаційним центром" кімнати. Усе інше має просто обертатися навколо неї, підігрувати їй, а не намагатися перекричати цей метал", — зауважує дизайнерка Вел Нехез.

Ванна Кендалл Дженнер. Фото: byosd.co/Instagram

Як не перетворити ванну на музей

Якщо ви поставите таку ванну в кімнату з глянцевою плиткою, ви отримаєте катастрофу. Секрет гармонії — у контрасті. Метал "дружить" із чимось грубим і природним:

Бетон або мікроцемент: сірий колір ідеально гасить агресію золота. Дерево: додає того самого домашнього затишку. Льон і кераміка: м’які фактури роблять простір живим.

"Фактурна поверхня з легкою патиною найкраще поєднується з м’якими матовими матеріалами. Це створює баланс, де метал не виглядає чужорідним", — підкреслює дизайнерка Моніка Льюїс.

Чому акцентна ванна стала трендом 2026 року

Люди втомилися від стерильних білих ванних кімнат, що нагадують операційні. Тренд на 2026 рік — це "характерний мінімалізм". Замість того, щоб купувати купу дорогого декору, дизайнери пропонують інвестувати в один потужний арт-об’єкт.

Золота ванна — це сміливо, можливо навіть зухвало, але приклад Дженнер доводить: якщо оточити таку річ правильними матеріалами, вона перестає бути "дорого-багато" і стає справжнім мистецтвом.

