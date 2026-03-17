Головна Ринок нерухомості Кендалл Дженнер показала незвичну ванну і задала новий тренд (фото)

Кендалл Дженнер показала незвичну ванну і задала новий тренд (фото)

Дата публікації: 17 березня 2026 20:08
Кендалл Дженнер показала незвичну ванну і задала новий тренд (фото)
Кендалл Дженнер. Фото: kendalljenner/Instagram

Інтер’єри знаменитостей часто стають орієнтиром для трендів, але цього разу увагу привернула деталь, яку складно назвати стриманою. Кендалл Дженнер показала ванну кімнату з масивною золотою купеллю, яка миттєво стала темою обговорень. Попри яскравість, простір виглядає спокійно і збалансовано. 

Саме цей контраст і пояснює, чому рішення працює, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens

Читайте також:

Який виглядає має золота ванна в інтер'єрі

Головна помилка — думати, що "золота" ванна має блищати, як новенька монета. У Кендалл це радше тепла латунь із матовим фінішем. Вона виглядає "обжитою", ніби ця річ стоїть тут уже років п’ятдесят.

"Латунна або золота ванна миттєво стає "гравітаційним центром" кімнати. Усе інше має просто обертатися навколо неї, підігрувати їй, а не намагатися перекричати цей метал", — зауважує дизайнерка Вел Нехез.

 

Кендалл Дженнер показала незвичну ванну і задала новий тренд (фото) - фото 1
Ванна Кендалл Дженнер. Фото: byosd.co/Instagram

Як не перетворити ванну на музей

Якщо ви поставите таку ванну в кімнату з глянцевою плиткою, ви отримаєте катастрофу. Секрет гармонії — у контрасті. Метал "дружить" із чимось грубим і природним:

  1. Бетон або мікроцемент: сірий колір ідеально гасить агресію золота.
  2. Дерево: додає того самого домашнього затишку.
  3. Льон і кераміка: м’які фактури роблять простір живим.

"Фактурна поверхня з легкою патиною найкраще поєднується з м’якими матовими матеріалами. Це створює баланс, де метал не виглядає чужорідним", — підкреслює дизайнерка Моніка Льюїс.

Чому акцентна ванна стала трендом 2026 року

Люди втомилися від стерильних білих ванних кімнат, що нагадують операційні. Тренд на 2026 рік — це "характерний мінімалізм". Замість того, щоб купувати купу дорогого декору, дизайнери пропонують інвестувати в один потужний арт-об’єкт.

Золота ванна — це сміливо, можливо навіть зухвало, але приклад Дженнер доводить: якщо оточити таку річ правильними матеріалами, вона перестає бути "дорого-багато" і стає справжнім мистецтвом.

Як повідомлялось, золото в інтер’єрі часто асоціюється з надмірною пишністю, проте оселя Сільвестра Сталлоне руйнує цей стереотип. Замість кричущої розкоші тут використано делікатні металеві акценти, які додають простору шляхетності та затишку. Такий підхід перетворює дорогоцінний блиск на ознаку витонченого смаку, а не просто статусний атрибут.

Також ми розповідали, що Маєток Мар-а-Лаго вже давно став невід’ємною частиною пейзажу Палм-Біч, перетворившись із елітного місця відпочинку на головну резиденцію Дональда Трампа. Цей розкішний комплекс сприймається не просто як приватний клуб, а як справжній центр політичного впливу та постійний дім колишнього президента.

ремонт Кендалл Дженнер закордонні зірки Дизайн зірки
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
