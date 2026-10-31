Демна Гвасалія у квартирі в Мілані. Фото: marieclaire.ua

Креативний директор Gucci Демна Гвасалія показав квартиру в Мілані, інтер’єр якої зовсім не схожий на стримані дизайнерські простори. Тут є квітчасті шпалери, вінтажні меблі, дзеркала з масивними рамами та незвичайний обідній стіл зі звичайних дерев’яних дверей. В оформленні помітні особисті спогади дизайнера та відсилання до його дитинства.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Marie Claire.

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Який вигляд має квартира Демни Гвасалії

Дизайнер запросив до своїх міланських апартаментів фотографа Юргена Теллера. Квартира стала локацією для нової фотозйомки, яка має увійти до 26-го випуску System Magazine.

В оформленні помешкання Демна зробив ставку на еклектику. Замість мінімалістичних меблів і нейтральних кольорів тут можна побачити квітчасті шпалери, вінтажні предмети інтер’єру, картини радянських та європейських художників. Окрему увагу привертають дзеркала у масивних рамах із вензелями.

Загальна атмосфера нагадує еклектичні пострадянські інтер’єри, у яких поєднуються різні стилі, епохи та декоративні елементи. При цьому простір не виглядає випадковим: за кожною деталлю стоїть особиста історія дизайнера.

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Які деталі вирізняють інтер’єр

Одна з найцікавіших особливостей квартири — обідній стіл, зроблений зі звичайних дерев’яних дверей. Це нестандартне рішення перетворює побутовий предмет на центральний елемент їдальні.

Обідній стіл, зі старих дверей. Фото: marieclaire.ua

У спальні увагу привертає покривало в бароковому стилі. А у вітальні поруч із синтезатором розміщений зістарений американський прапор. Такі деталі додають простору характеру та підкреслюють його несхожість на типові дизайнерські інтер’єри.

Чому квартира нагадує дизайнеру про дитинство

За задумом Демни, оформлення апартаментів пов’язане з його дитячими спогадами та домом бабусі. Саме вона, за словами дизайнера, мала особливий стиль і суттєво вплинула на його захоплення модою.

Цей вплив помітний у виборі речей, які на перший погляд можуть здаватися несумісними: декоративні шпалери, старовинні меблі, картини та предмети з різних культурних контекстів. Замість того щоб підпорядковувати все одному стилю, дизайнер об’єднав їх навколо особистої історії.

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