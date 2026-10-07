Апартаменти Потапа і Насті Каменських майже за 6 тисяч доларів: як виглядає житло в Маямі

Потап і Настя виступають на сцені. Фото: УНІАН

Потап і Настя Каменських орендують апартаменти у Маямі приблизно за 5,8 тисячі доларів (250 тисяч гривень) на місяць. Житло лощею 117 квадратних метрів розташоване у сучасному комплексі з басейном, spa-зоною, сауною та спортивною інфраструктурою. За рік оренда може обійтися артистам майже у 70 тисяч доларів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

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Де живуть Потап і Настя Каменських

Апартаменти розташовані на 15-му поверсі 26-поверхового житлового комплексу Diplomat Parkway у Маямі. Будівлю ввели в експлуатацію у 2022 році.

Площа житла становить 117 квадратних метрів. В апартаментах є дві спальні та дві ванні кімнати, а також обладнана кухня.

Серед особливостей квартири — кварцові стільниці та безрамні душові кабіни. Також у помешканні є власні пральна та сушильна машини, тому мешканцям не потрібно користуватися спільною пральнею комплексу.

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Що є у житловому комплексі

Висока вартість оренди пояснюється не лише площею квартири, а й інфраструктурою самого комплексу.

Для мешканців доступні басейн, spa-зона, сауна та фітнес-зал. На території також є простори для йоги та пілатесу.

Любителі спорту можуть користуватися тенісними кортами, майданчиками для піклболу та баскетболу. Для автомобілів передбачений критий гараж.

Скільки коштує оренда

Щомісячна оренда апартаментів становить близько 5,8 тисячі доларів. У перерахунку це приблизно 250–260 тисяч гривень залежно від курсу.

Якщо проживати в таких апартаментах цілий рік, лише оренда коштуватиме близько 69,6 тисячі доларів. Тобто щомісячна плата за житло перевищує 3,5 тисячі доларів за кожні 70 квадратних метрів площі.

При цьому орендарі отримують не просто квартиру, а доступ до великої кількості сервісів та інфраструктури всередині житлового комплексу.

Для порівняння, вартість такої оренди за рік — це майже 70 тисяч доларів, тому головну частину ціни формують не лише 117 квадратних метрів житла, а й розташування у Маямі та рівень комплексу.

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