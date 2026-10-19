Старий житловий будинок із заскленим балконом. Фото: УНІАН

Самовільна прибудова балкона до квартири може закінчитися судовим спором і вимогою повернути будинок до попереднього стану. Верховний Суд залишив у силі рішення про демонтаж незаконно зведеного балкона у Львові. Власникам житла важливо знати, чому добудова може порушувати права сусідів і які документи потрібно перевірити перед початком робіт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Верховного Суду.

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Чому власника можуть зобов'язати демонтувати балкон

У квітні 2026 року Верховний Суд розглянув справу щодо самовільно зведеного балкона у Львові. Власниця квартири збільшила його розміри, встановивши додаткову балконну плиту. Конструкція розміром 2,5 на 0,8 метра примикала до сусіднього будинку та розташовувалася біля вікна іншої квартири.

Сусідка звернулася до суду, оскільки добудова, за її словами, затіняла кімнату та створювала ризики для безпечного користування житлом. Також виникли питання щодо законності будівельних робіт і наявності необхідних погоджень.

Львівський апеляційний суд зобов'язав власницю за власний кошт демонтувати балкон і відновити капітальну стіну будинку. Верховний Суд 28 квітня 2026 року залишив це рішення без змін, відхиливши касаційну скаргу власниці.

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Суд звернув увагу на відсутність необхідних дозвільних документів, належного підтвердження безпечності конструкції та згоди всіх потрібних співвласників. Крім того, добудова могла перешкоджати сусідці в безпечному користуванні її майном.

Чи можна законно прибудувати балкон до квартири

Можливість облаштування нового балкона залежить від конкретного проєкту, характеристик будинку та вимог містобудівного законодавства. Прибудова нової конструкції або збільшення наявної площі — це не те саме, що звичайна заміна вікон чи балконних дверей.

Під час реконструкції потрібно враховувати будівельні норми, безпеку конструкцій, права інших власників і вимоги до зміни фасаду. Для виконання робіт можуть знадобитися проєктна документація та документи, що дають право на будівництво.

Окрему увагу варто приділяти спільному майну багатоквартирного будинку. Якщо роботи зачіпають його конструкції або спільне майно, може знадобитися згода співвласників. Водночас конкретний перелік документів і погоджень залежить від характеру робіт, тому його варто з'ясувати до початку будівництва.

Що загрожує власнику самовільної прибудови

Якщо балкон звели без належних документів або з порушенням будівельних вимог, власник може зіткнутися з кількома наслідками:

Судовий спір. Сусіди можуть звернутися до суду, якщо добудова порушує їхні права або створює перешкоди в користуванні майном.

Демонтаж конструкції. За відповідних обставин суд може зобов'язати власника прибрати самовільну прибудову та відновити попередній стан будинку.

Додаткові витрати. Власнику може довестися оплачувати демонтаж, відновлювальні роботи та юридичну допомогу.

Проблеми з безпекою. Якщо конструкція встановлена без належної перевірки, можуть виникнути ризики для мешканців будинку та перехожих.

Сам факт відсутності певного документа не означає, що в кожному випадку балкон автоматично знесуть. Наслідки залежать від обставин, характеру порушень, технічного стану конструкції та встановлених судом фактів.

Що перевірити перед прибудовою балкона

Перш ніж розпочинати роботи, власнику варто звернутися до фахівця, який оцінить технічні можливості будинку та визначить, які документи потрібні для конкретного проєкту.

Насамперед потрібно з'ясувати, чи допускають конструкції будинку таке навантаження, чи не зачіпатиме прибудова спільне майно та чи не порушуватиме права сусідів. Також необхідно перевірити вимоги до зміни фасаду, а для історичних будівель — додаткові правила охорони культурної спадщини.

Якщо балкон уже добудований, варто зібрати наявну проєктну й технічну документацію та проконсультуватися щодо можливості належного оформлення виконаних робіт. Самостійно вважати конструкцію законною лише тому, що вона простояла багато років, не варто.

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