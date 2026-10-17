Приватні будинки поруч з містом. Фото: УНІАН

Зняти будинок в українському селі можна за ціною кількох походів до супермаркету — від 2 000 гривень на місяць. Водночас за житло поблизу великих міст власники просять уже 42 000 гривень. Чому різниця сягає десятків тисяч, де шукати найдешевші варіанти та на які витрати доведеться зважати перед переїздом за місто.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на телеканал "Дім".

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Скільки коштує орендувати будинок у селі

На ринку нерухомості є пропозиції для різних бюджетів. Найдешевші будинки можна знайти у віддалених селах, тоді як житло поблизу великих міст коштує значно дорожче. На ціну впливають розташування, стан будинку та умови проживання.

Зокрема, у Дяківцях на Вінниччині будинок пропонують орендувати за 2 000 гривень на місяць. У Новоселівці на Дніпропетровщині житло з пічним опаленням коштує 3 500 гривень.

Зовсім інші суми вказані в оголошеннях поблизу великих міст. У Липниках неподалік Львова оренда будинку становить близько 18 000 гривень на місяць, а в Білогородці на Київщині сягає 42 000 гривень.

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Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою з наведених пропозицій становить 40 000 гривень на місяць. За рік оренда будинку за 2 000 гривень обійдеться у 24 000 гривень, тоді як житло за 42 000 гривень коштуватиме 504 000 гривень без урахування комунальних послуг.

Порівнювати ці варіанти лише за ціною не варто. Дешевий будинок може потребувати самостійного опалення та мати обмежені побутові зручності. Натомість дорожче житло поблизу міста може бути зручнішим для тих, кому потрібно регулярно їздити на роботу або навчання.

Чому оренда будинку за містом може бути вигідною

Переїзд у село не обов'язково означає купівлю власної нерухомості. Оренда дає можливість пожити в будинку кілька місяців і перевірити, чи підходить такий формат життя, перш ніж витрачати чи малу суму на придбання житла.

Під час купівлі недорогого будинку потрібно враховувати не лише його ціну. Новому власникові можуть знадобитися кошти на ремонт даху, заміну електропроводки, облаштування санвузла, проведення води або ремонт системи опалення.

В орендованому житлі не потрібно одразу витрачати гроші на придбання нерухомості. Проте перед заселенням важливо домовитися з власником, хто відповідатиме за ремонт, обслуговування комунікацій і несправності обладнання.

Наприклад, якщо орендувати будинок за 6 000 гривень на місяць, за пів року плата становитиме 36 000 гривень, а за рік — 72 000 гривень. Це допоможе оцінити витрати на проживання за містом без необхідності одразу купувати нерухомість.

На які витрати звернути увагу перед переїздом

Низька орендна плата не завжди означає, що будинок буде дешевим в утриманні. Особливо уважно потрібно перевіряти житло перед зимою, коли витрати на опалення можуть стати значною частиною сімейного бюджету.

Перед підписанням договору варто звернути увагу на кілька моментів.

Опалення. Якщо в будинку встановлена піч, потрібно з'ясувати, чи придатна вона до використання та скільки коштуватимуть дрова або інше паливо. За наявності газового чи електричного опалення варто перевірити стан обладнання й очікувані рахунки.

Водопостачання та каналізація. Потрібно уточнити, чи є централізована вода, свердловина або колодязь, а також як облаштоване відведення стоків.

Стан будинку. Протікання даху, вологі стіни, старі вікна та погане утеплення можуть створювати додаткові витрати й ускладнювати проживання взимку.

Транспорт. Якщо робота, школа чи лікарня розташовані в місті, слід заздалегідь порахувати витрати на пальне або громадський транспорт.

Умови договору. До заселення потрібно узгодити розмір застави, порядок оплати комунальних послуг, відповідальність за ремонт і правила дострокового виїзду.

Також варто перевірити мобільний зв'язок та доступ до інтернету, особливо якщо людина працює дистанційно. Для сімей із дітьми важливими будуть відстань до школи, дитячого садка й медичних закладів.

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