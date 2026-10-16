Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Власники квартир, які офіційно здають нерухомість в оренду, зможуть заощаджувати тисячі гривень на рік завдяки зниженню податків. Верховна Рада підтримала правку про зменшення ПДФО з 18% до 5%, тоді як військовий збір залишиться на рівні 5%. За орендної плати у 15 000 гривень потенційна економія становитиме 23 400 гривень на рік.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Олени Шуляк.

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Що зміниться для власників житла

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16051-1, до якого увійшла поправка про зниження ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громадян, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, ставка ПДФО має зменшитися з 18% до 5%. Водночас військовий збір залишиться без змін — 5% від отриманого доходу. Таким чином, загальне податкове навантаження на орендодавців за новими ставками становитиме 10% замість 23%.

Шуляк пояснила, що однією з причин неофіційної здачі квартир є високе податкове навантаження. Частина власників не укладає договорів і не декларує доходи, тому зниження ставки має зробити легальну оренду привабливішою.

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"Відтак, орендодавці отримують прості й зрозумілі правила, орендарі — офіційний договір і захист своїх прав, а держава — нові надходження до бюджету та прозоріший ринок оренди", — наголосила вона.

Водночас зниження ставки не означає, що власникам уже зараз можна сплачувати податки за новими правилами. Поправку підтримали під час голосування за законопроєкт, але для застосування нової ставки необхідно дочекатися набрання законом чинності.

Скільки можна заощадити на податках за оренду

Розмір економії залежить від суми, яку власник отримує за здавання квартири. Що вища орендна плата, то більшою буде різниця між податковими витратами за старими та новими ставками.

Наприклад, якщо квартиру здають за 15 000 гривень на місяць, розрахунок буде таким:

За ставками 18% ПДФО та 5% військового збору: власник сплачує 2 700 гривень ПДФО та 750 гривень військового збору. Загальна сума податків становить 3 450 гривень на місяць.

За ставками 5% ПДФО та 5% військового збору: ПДФО становитиме 750 гривень, а військовий збір — ще 750 гривень. Загалом власник сплачуватиме 1 500 гривень на місяць.

За умови набрання чинності новими правилами власник заощаджуватиме 1 950 гривень щомісяця. За рік сума становитиме 23 400 гривень, якщо квартира здаватиметься без перерв, а орендна плата залишатиметься незмінною.

Чому офіційний договір важливий для орендодавця

Зниження податкового навантаження має стимулювати власників легалізувати доходи від оренди. Офіційне оформлення відносин дає змогу зафіксувати в договорі суму орендної плати, строки її внесення, порядок оплати комунальних послуг і відповідальність сторін.

Для орендодавця письмовий договір також допомагає врегулювати спірні питання, зокрема щодо пошкодження майна, заборгованості чи дострокового припинення оренди. Для орендаря документ підтверджує домовленості з власником і може стати важливим доказом у разі конфлікту.

Водночас зниження ставки саме по собі не скасовує обов’язку декларувати дохід і виконувати податкові вимоги. Власникам потрібно буде орієнтуватися на остаточний текст закону, дату набрання ним чинності та правила подання декларації.

Таким чином, зміна ставки ПДФО з 18% до 5% може зменшити податкові витрати власників нерухомості й зробити офіційну оренду вигіднішою. За щомісячного доходу у 15 000 гривень потенційна економія становитиме 23 400 гривень на рік, а загальна ставка податків знизиться з 23% до 10%.

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