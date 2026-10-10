Квартири в Закарпатті за цінами Монако: що буде з житлом після війни

Люди на фоні житлових будинків у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні собівартість будівництва житла може зрости щонайменше в 1,5 раза через втрату металургійного виробництва, проблеми з логістикою та необхідність імпортувати будматеріали. Водночас квартири в західних областях, які зараз продають за дуже високими цінами, після завершення війни можуть подешевшати. Економіст пояснив, чому новобудови ризикують втратити інвестиційну привабливість.

Про це в ефірі проєкту "Світ на зламі" повідомив економічний експерт Олексій Кущ.

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Чому будівництво житла може подорожчати

За оцінкою Олексія Куща, Україна втратила близько 90% виробництва металу. Це створює додаткові труднощі для будівельної галузі, оскільки метал потрібен для зведення житлових будинків, інженерних споруд та інфраструктурних об'єктів.

Крім металу, для будівництва необхідні цемент, бетон та інші матеріали. Проблеми з їхнім виробництвом або постачанням можуть збільшити витрати забудовників і ускладнити реалізацію нових проєктів.

Як пояснив економіст, одним із можливих рішень стане імпорт металу з європейських країн, зокрема Польщі та Чехії. Проте таке постачання буде дорожчим, а логістичні проблеми можуть додатково вплинути на кінцеву вартість матеріалів.

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Кущ прогнозує, що за сукупності цих факторів собівартість будівництва може зрости щонайменше в 1,5 раза. Водночас це не означає, що ціни на готові квартири автоматично збільшаться на 50%. Кінцева вартість залежатиме також від попиту, фінансових можливостей покупців та рішень забудовників.

Де в Україні можуть зупинитися будівельні проєкти

За прогнозом економіста, найбільші труднощі можуть виникнути в центральних, східних і південних регіонах України. Там поєднання високої вартості імпортного металу та складної логістики може зробити окремі будівельні проєкти збитковими.

Натомість у західних областях будівництво може тривати завдяки імпортним матеріалам. Однак можливість продовжувати роботи не гарантує забудовникам прибутковості, а покупцям — подальшого зростання вартості квартир.

Чому квартири на заході України можуть подешевшати

Окрему увагу економіст звернув на високі ціни на житло в західних областях. За його оцінкою, через закриті кордони та обмежені можливості для переїзду частина покупців змушена розглядати нерухомість у цих регіонах навіть за значної вартості квадратного метра.

Кущ вважає, що після завершення війни та відкриття кордонів ситуація може змінитися. Якщо попит зменшиться, нинішні високі ціни можуть скоригуватися, а частина нерухомості втратить свою інвестиційну привабливість.

Як приклад експерт навів Закарпаття, де, за його словами, окремі квартири продають за цінами, які він порівнює з вартістю житла в Монако. На думку Куща, покупцям не варто розраховувати, що така нерухомість обов'язково збереже нинішню вартість через 10–15 років.

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