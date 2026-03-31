Банки запустять масову іпотеку в Україні: в НБУ озвучили деталі

Багатоповерхівки на лівому березі Києва.

Питання повернення іпотеки до довоєнного рівня залишається одним із ключових для ринку нерухомості. Банки поки діють обережно через ризики, пов’язані з будівництвом і законодавством. Водночас регулятор уже окреслив чіткий план дій.

За оптимістичним сценарієм, основні зміни можуть бути реалізовані до кінця 2026 року, повідомила директор Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова під час First Affordable Mortgage Forum, передає кореспондент Новини.LIVE.

Що заважає банкам видавати іпотеку

Головна проблема — невизначеність ризиків у будівництві та захист прав кредиторів. Банки не готові активно кредитувати без зрозумілих правил гри.

"Банки зроблять, коли буде зрозуміло, як і що робити", — пояснила Дадашова.

Фактично, ринок чекає на прозорі механізми контролю забудовників і гарантії повернення коштів.

Які зміни планують до кінця року

У стратегії розвитку вже закладено конкретні кроки. Йдеться про законодавчі зміни, нові підходи до оцінки ризиків та підвищення захисту банків.

"В стратегії кроки стосовно контрольованості ризиків будівництва і законодавчих змін… закладено до кінця року", — зазначила Дадашова.

Це означає, що ринок готується до системного перезапуску, а не точкових рішень.

Хто відповідає за розвиток іпотеки

Важливо, що стратегія не належить виключно Нацбанку чи банкам. Вона розроблена на рівні фінансової стабільності держави.

"Це не стратегія Нацбанку і не стратегія банків… вона схвалена радою фінансової стабільності", — підкреслила Дадашова.

До процесу залучене також Міністерство економіки, що підвищує шанси на комплексні зміни.

Коли чекати масову іпотеку

Попри амбітні плани, швидкого повернення до довоєнних обсягів не буде. Спочатку мають запрацювати нові правила.

"Оптимістичні строки… це досить амбітно", — зазначає Дадашова.

Якщо ключові рішення ухвалять вчасно, банки можуть активізувати кредитування вже після завершення реформ.

Таким чином, додала експертка, майбутнє іпотеки залежить не стільки від бажання банків, скільки від системних змін. Якщо їх реалізують у заявлені строки, ринок отримає шанс на повноцінне відновлення вже найближчими роками.

Як повідомляли Новини.LIVE, розлучення з іпотечним тягарем вимагає відкинення емоцій на користь раціонального фінансового плану. Поширена думка, що відповідальність чи права на житло залежать лише від підпису в банківському договорі, є небезпечною ілюзією. Юридична реальність значно заплутаніша, тому без тверезого розрахунку ризик втратити і гроші, і дах над головою стає критичним.

Також Новини.LIVE розповідали, що житлові ініціативи для військовослужбовців нарешті стають дієвим механізмом, що дозволяє бійцям планувати майбутнє, не розраховуючи на примарні черги довжиною в життя. Проте, як зазначає Кирило Буданов, реальний запит на такі програми суттєво тисне на державний бюджет, створюючи нові виклики для системи. Пріоритетом залишається трансформація армії в структуру, де служба гарантує чітку житлову перспективу, а не лише соціальні обіцянки.