Банки запустят массовую ипотеку в Украине: в НБУ озвучили детали

Многоэтажки на левом берегу Киева. Фото: Новини.LIVE

Вопрос возвращения ипотеки к довоенному уровню остается одним из ключевых для рынка недвижимости. Банки пока действуют осторожно из-за рисков, связанных со строительством и законодательством. В то же время регулятор уже очертил четкий план действий.

По оптимистическому сценарию, основные изменения могут быть реализованы до конца 2026 года, сообщила директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Первин Дадашова во время First Affordable Mortgage Forum, передает корреспондент Новини.LIVE.

Что мешает банкам выдавать ипотеку

Главная проблема — неопределенность рисков в строительстве и защита прав кредиторов. Банки не готовы активно кредитовать без понятных правил игры.

"Банки сделают, когда будет понятно, как и что делать", — пояснила Дадашова.

Фактически, рынок ждет прозрачные механизмы контроля застройщиков и гарантии возврата средств.

Какие изменения планируют до конца года

В стратегии развития уже заложены конкретные шаги. Речь идет о законодательных изменениях, новых подходах к оценке рисков и повышении защиты банков.

"В стратегии шаги по контролируемости рисков строительства и законодательных изменений... заложены до конца года", — отметила Дадашова.

Это означает, что рынок готовится к системному перезапуску, а не точечным решениям.

Кто отвечает за развитие ипотеки

Важно, что стратегия не принадлежит исключительно Нацбанку или банкам. Она разработана на уровне финансовой стабильности государства.

"Это не стратегия Нацбанка и не стратегия банков... она одобрена советом финансовой стабильности", — подчеркнула Дадашова.

К процессу привлечено также Министерство экономики, что повышает шансы на комплексные изменения.

Когда ждать массовую ипотеку

Несмотря на амбициозные планы, быстрого возвращения к довоенным объемам не будет. Сначала должны заработать новые правила.

"Оптимистичные сроки... это достаточно амбициозно", — отмечает Дадашова.

Если ключевые решения примут вовремя, банки могут активизировать кредитование уже после завершения реформ.

Таким образом, добавила эксперт, будущее ипотеки зависит не столько от желания банков, сколько от системных изменений. Если их реализуют в заявленные сроки, рынок получит шанс на полноценное восстановление уже в ближайшие годы.

