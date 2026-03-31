Буданов пояснив, як житлові програми змінили ставлення військових до служби

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Житлові програми для військових в Україні поступово перетворюються з соціальної допомоги на реальний інструмент планування життя. Вони дозволяють не чекати десятиліттями на квартиру, а отримати доступ до житла через кредит або державну підтримку. Це змінює підхід до служби: люди починають бачити чітку перспективу.

Водночас попит значно перевищує можливості системи, що формує нові виклики для держави, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов під час First Affordable Mortgage Forum, передає кореспондент Новини.LIVE.

Буданов прямо пояснює логіку: доступ до житла формує довгострокову прив’язаність до служби.

"Люди бачать, що можна не чекати 20 років, а просто прийти, оформити заявку і спланувати своє життя", — зазначає він.

Фактично йдеться про зміну підходу. Якщо раніше військові роками чекали на безкоштовне житло, то тепер вони отримують реальний інструмент планування майбутнього вже на старті кар’єри.

Іпотека для військових як стимул залишатися на службі

Окремий ефект — фінансова мотивація.

"Коли військова людина долучається до програми, вона вже вирішила, що поки не виплатить кредит, буде робити все можливе, щоб залишитися", — підкреслює Буданов.

Тобто житлова іпотека працює як довгостроковий контракт без формального примусу. Людина сама зацікавлена залишатися у системі, щоб завершити виплати.

Попит на житло серед військових

Масштаб проблеми залишається критичним. За словами Буданова, йдеться про сотні тисяч військових і мільйони українців, які втратили житло.

"Сили безпеки і оборони — це більше мільйона людей… це сотні тисяч потенційних клієнтів", — зазначає він.

Додатково є мільйони тих, хто виїхав через війну або втратив домівки внаслідок бойових дій.

Масштабування житлових програм в Україні

Ключове завдання держави, на думку Буданова, — різко збільшити обсяги фінансування. Поточні результати, навіть якщо вони виглядають значними, не відповідають реальному попиту.

"24 тисячі — це гарний результат, але критично мало для держави", — наголошує він.

Йдеться вже не про окремі квартири, а про необхідність будувати мільйони квадратних метрів житла.

Фінансування житлових програм для військових

Буданов робить акцент на головному рішенні — залученні коштів.

"Залучайте кошти і масштабуйте… чим більше ви їх залучите, тим більше людей повернуться до нормального життя", — підсумовує він.

У перспективі саме фінансування визначить, чи зможуть такі програми стати системним інструментом відновлення країни і стабілізації сектору безпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE, спершу єОселя здавалася військовим реальним шансом нарешті отримати власні квадратні метри, особливо з обіцяними пільговими 3%. Проте у 2026 році стало очевидно, що за красивою картинкою державної підтримки ховається чимало підводних каменів, які ускладнюють купівлю житла на практиці. Щедрі умови на папері все частіше розбиваються об сувору реальність і неоднозначність виконання програми.

Також Новини.LIVE розповідали, що на папері процедура отримання землі для ветеранів здається зрозумілою, проте в реальності більшість заявок відсіюється через банальні помилки в документах. У 2026 році право на пільгу залишається незмінним, але успіху досягають лише ті, хто ретельно готує кожен папірець. Пільга працює, але вимагає не просто подачі заяви, а юридично вивіреного підходу.