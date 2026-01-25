Відео
Україна
Квартира поза реєстром — чи можуть відібрати таке житло у 2026

Дата публікації: 25 січня 2026 06:12
Чи можуть забрати квартиру у 2026 році, якщо вона не внесена в реєстр нерухомості
Жінка з документами. Фото: Freepik

Багато українців досі впевнені, що паперове свідоцтво про право власності або старий техпаспорт є достатнім підтвердженням володіння квартирою. Така позиція частково відповідає закону, але вже не відповідає цифровій реальності. Квартиру не заберуть автоматично, однак власник може втратити можливість повноцінно розпоряджатися своїм майном.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", все, що ви оформили в БТІ до 2013 року, залишається законним. Але є нюанс: стара система працювала на папері, а нова — на коді. І якщо ці два світи не зустрінуться, у вас можуть виникнути серйозні проблеми.

Читайте також:

Ризики для власників житла без реєстрації

Головна біда не в тому, що право власності анулюють, а в тому, що ви опиняєтесь у юридичному вакуумі. Паперові архіви горять, нищаться під час обстрілів або банально губляться. А без запису в ДРРП (Державному реєстрі речових прав) ви стаєте беззахисними перед бюрократією.

"Державна реєстрація прав є офіційним визнанням і підтвердженням державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно", — зазначено у законі.

Простими словами: поки держава не "бачить" вас у системі, ви не зможете:

  1. Отримати виплати за програмою "єВідновлення", якщо прилетить (система просто не знайде власника);
  2. Продати чи подарувати житло без кількамісячної біганини по кабінетах для оновлення даних;
  3. Врятуватися від "чорних реєстраторів", бо паперовий документ набагато легше підробити, ніж внести зміни в захищену базу.

Як швидко перевірити реєстрацію квартири 

Перевірка статусу житла сьогодні максимально спрощена — треба зайдіть у Дію. Якщо вашої квартири там немає — не панікуйте, це не означає, що ви більше не господар. Це просто сигнал, що настав час оцифрувати свої права. Можна звернутися до ЦНАПу або спробувати внести дані через ту ж Дію.

Хоча стаття 41 Конституції України і каже, що "ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності", у цифровій державі цей захист працює повноцінно лише тоді, коли майно офіційно зафіксоване. 

Раніше ми розповідали, кого з українців не мають права виселити з житла у 2026 році. А також, коли потрібно оформити добровільну відмову від права власності на нерухомість.

нерухомість житло квартира власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
