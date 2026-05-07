Переоформлення будинку в Україні: які витрати на оцінку та нотаріуса у 2026 році

Переоформлення будинку в Україні майже завжди обходиться дорожче, ніж очікують продавці та покупці. Крім самої вартості нерухомості, доведеться оплатити оцінку, нотаріальне оформлення, державні збори та інколи окремі супутні послуги. Саме ці платежі часто стають головною несподіванкою під час угоди.

Сума додаткових витрат залежить не лише від регіону, а й від того, наскільки швидко сторони хочуть завершити переоформлення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертку з нерухомості Мілу Глушак.

Скільки коштує оцінка будинку

Першим кроком завжди йде візит до оцінювача. Без офіційного звіту, зареєстрованого в базі Фонду держмайна, нотаріус просто не має права завірити угоду.

У середньому вартість оцінки будинку стартує від 1 000 грн, якщо документ потрібно отримати протягом одного робочого дня. У великих містах або при терміновому оформленні ціна може бути вищою.

Якщо будинок продається разом із землею — а це стандартна практика — нотаріуси часто вимагають окрему оцінку ділянки. Середня вартість такої послуги також становить близько 1 000 грн.

Для процедури підготуйте техпаспорт, правовстановлюючі документи (витяг з реєстру або договір купівлі-продажу) та свої паспортні дані.

Послуги нотаріуса при переоформленні будинку

Одна з найбільших статей витрат — нотаріальне оформлення. Окрім державного мита, яке становить 1% від суми договору, сторони оплачують послуги самого нотаріуса.

У великих містах, як-от Київ, Львів чи Одеса, приватні нотаріуси беруть за свої послуги від 10 000 грн. Сюди входить перевірка обтяжень, арештів та підготовка самого договору.

Якщо ви плануєте спочатку підписати попередній договір (завдаток), це потягне за собою додаткові витрати, які часто дорівнюють половині вартості основної послуги.

Реєстрація права власності

Після укладення угоди покупець має зареєструвати право власності через ЦНАП або нотаріуса. Вартість адміністративного збору прив'язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО).

У 2026 році діяють такі ставки:

за 5 робочих днів — 302,80 грн;

за 2 дні — 3 028 грн;

за 1 день — 6 056 грн;

за 2 години — 15 140 грн.

За будинок і за землю сплачуються два окремі адміністративні збори. Пільги мають лише особи з інвалідністю 1-2 групи та постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

