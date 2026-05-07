Переоформление дома в Украине: какие расходы на оценку и нотариуса в 2026 году

Переоформление дома в Украине почти всегда обходится дороже, чем ожидают продавцы и покупатели. Кроме самой стоимости недвижимости, придется оплатить оценку, нотариальное оформление, государственные сборы и иногда отдельные сопутствующие услуги. Именно эти платежи часто становятся главной неожиданностью во время сделки.

Сумма дополнительных расходов зависит не только от региона, но и от того, насколько быстро стороны хотят завершить переоформление, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по недвижимости Милу Глушак.

Сколько стоит оценка дома

Первым шагом всегда идет визит к оценщику. Без официального отчета, зарегистрированного в базе Фонда госимущества, нотариус просто не имеет права заверить сделку.

В среднем стоимость оценки дома стартует от 1 000 грн, если документ нужно получить в течение одного рабочего дня. В крупных городах или при срочном оформлении цена может быть выше.

Если дом продается вместе с землей — а это стандартная практика — нотариусы часто требуют отдельную оценку участка. Средняя стоимость такой услуги также составляет около 1 000 грн.

Для процедуры подготовьте техпаспорт, правоустанавливающие документы (выписка из реестра или договор купли-продажи) и свои паспортные данные.

Услуги нотариуса при переоформлении дома

Одна из самых больших статей расходов — нотариальное оформление. Кроме государственной пошлины, которая составляет 1% от суммы договора, стороны оплачивают услуги самого нотариуса.

В крупных городах, таких как Киев, Львов или Одесса, частные нотариусы берут за свои услуги от 10 000 грн. Сюда входит проверка обременений, арестов и подготовка самого договора.

Если вы планируете сначала подписать предварительный договор (задаток), это повлечет за собой дополнительные расходы, которые часто равны половине стоимости основной услуги.

Регистрация права собственности

После заключения сделки покупатель должен зарегистрировать право собственности через ЦПАУ или нотариуса. Стоимость административного сбора привязана к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц (ПМТЛ).

В 2026 году действуют следующие ставки:

за 5 рабочих дней — 302,80 грн;

за 2 дня — 3 028 грн;

за 1 день — 6 056 грн;

за 2 часа — 15 140 грн.

За дом и за землю уплачиваются два отдельных административных сбора. Льготы имеют только лица с инвалидностью 1-2 группы и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

