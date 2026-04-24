Ціни на будинки в Україні: який розрив між центром та околицями у Києві, Львові та Одесі

Долари та приватний будинок. Фото: Новини.LIVE, БК Тимченко. Колаж: Новини.LIVE

Ринок приватних будинків в Україні показує різкий контраст цін навіть у межах одного міста. У Києві різниця між районами вже досягає кількох разів, що змінює підхід покупців до вибору житла. Все більше значення мають не лише площа чи стан будинку, а саме локація.

Цей сегмент залишається вузьким, але дуже нерівномірним, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані аналітиків ЛУН.

Ціни на будинки у Києві

Київська географія диктує свої правила: медіанна ціна коливається від скромних 148 тис. дол. до космічних 925 тис. дол. Печерськ залишається абсолютним лідером, де за статус доводиться платити вшестеро більше, ніж на лівому березі.

До дорогого сегмента також входять Голосіївський (400 тис.), Оболонський (360 тис.) та Подільський (280 тис.).

Середній рівень формують Солом’янський і Святошинський — близько 240–250 тис. доларів.

Читайте також:

Найдоступніші варіанти — у Дарницькому та Деснянському районах, де ціни стартують від 180 тис.

Ціни на будинки у Києві. Графіка: ЛУН

Чому різниця цін на будинки така велика

Головний фактор — розташування та доступ до інфраструктури. Центр міста формує преміальний сегмент із високим попитом і обмеженою пропозицією.

"Будинки залишаються нішевим сегментом, але саме тут найсильніше проявляється вплив локації", — зазначають аналітики ЛУН.

Також на ціну впливають статус району, транспортна доступність і близькість до ділових центрів.

Вартість котеджу під Києвом

Якщо вийти за межі кільцевої дороги, цінова прірва стає ще глибшою.

Вартість будинків у Київській області. Графіка: ЛУН

Легендарний Козин тримає планку на рівні 890 тис. дол., а Плюти та Лебедівка впевнено наздоганяють його з цінниками понад 600 тис. дол. Це так званий "преміальний пояс", де платять за тишу та інфраструктуру.

Проте для тих, хто шукає баланс, існують Вишгород, Гатне чи Софіївська Борщагівка — тут медіана тримається в районі 160-165 тис. дол.

"На околицях і в передмісті можна знайти будинки у 5-7 разів дешевші, ніж у центрі", — підкреслюють експерти.

Ціни на будинки у передмісті Києва. Графіка: ЛУН

Як відрізняються ціни на будинки в інших містах

Схожа тенденція спостерігається і в інших містах. У Львові пальму першості тримає Личаківський район (220 тис. дол.), де історичний шарм поєднується з сучасними віллами.

Ціни на будинки у Львові. Графіка: ЛУН

Одеса ж б'є рекорди за контрастами: поки Приморський район торгується за 279 тис. дол., у Хаджибейському можна знайти дім за 62 тис. дол.

Ціни на будинки в Одесі. Графіка: ЛУН

Як повідомляли Новини.LIVE, хоча житло за межами Києва зазвичай коштує дешевше, ніж у мегаполісі, окремі пропозиції здатні шокувати навіть досвідчених інвесторів. Яскравим прикладом є маєток у Ворзелі з цінником 15 млн доларів, що в сотні разів перевищує середні ринкові показники області. Такий об’єкт повністю руйнує стереотип про доступність заміської нерухомості, випереджаючи за вартістю найдорожчі столичні апартаменти.

Також Новини.LIVE розповідали, що купівля будинку через єОселю суттєво відрізняється від придбання квартири, де всі процеси вже давно налагоджені. У цьому випадку банки стають надзвичайно вимогливими, адже детально перевіряють не лише стан самої споруди, а й кожну дрібницю в документах на земельну ділянку.