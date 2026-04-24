Як продати будинок в Україні, якщо співвласник не виходить на зв'язок

Документи на столі.

Продаж будинку в Україні часто перетворюється на складний процес, коли один зі співвласників перестає виходити на зв’язок. Угода зависає, покупці йдуть, а майно фактично "заморожується". Водночас українське законодавство дає кілька реальних механізмів вирішення ситуації.

Головне — діяти послідовно та з доказами, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

Як продати частку будинку без згоди співвласника

Найпростіший шлях — це продаж саме вашої частки, а не всього об'єкта одразу. Згідно зі статтею 362 Цивільного кодексу України, ви маєте право продати свою частину, але зобов'язані письмово повідомити іншого власника про свій намір.

Якщо ви відправите офіційне нотаріальне повідомлення на останню відому адресу реєстрації співвласника, і він не викупить вашу частку протягом місяця, ви отримуєте повне право продати її будь-якій третій особі.

"Це ідеальний варіант, якщо будинок фактично поділений або має окремі входи", — каже Айвазян.

Читайте також:

Судовий порядок продажу спільної власності

Бувають випадки, коли частку виділити неможливо, або покупець хоче тільки весь будинок цілком. Тоді доводиться звертатися до суду для припинення права на частку іншого власника. Це реально, якщо частка опонента є незначною або він роками не бере участі в утриманні майна.

Адвокат радить для успішного результату підготувати:

Докази того, що ви намагалися знайти співвласника (запити, оголошення). Квитанції про сплату комунальних послуг та податків за весь будинок одноосібно. Висновок експерта про технічну можливість або неможливість поділу. Довідку про ринкову вартість об'єкта.

"Ці матеріали формують позицію в суді та доводять вашу добросовісність", — наголошує адвокат.

Визнання співвласника безвісно відсутнім

Якщо людина не з'являється понад рік і про неї немає жодних звісток, можна скористатися нормами статті 43 Цивільного кодексу України. Після отримання рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, над її майном встановлюється опіка.

Які переваги це дає вам:

можливість керувати нерухомістю через органи опіки;

спрощення процедури оформлення документів для відчуження;

правовий захист від раптових претензій "зниклого" власника в майбутньому.

Айвазян також підкреслює, що кожен випадок індивідуальний, і головне — не опускати руки. Адже вихід є завжди, головне — діяти виключно в правовому полі.

