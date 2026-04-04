Оренда житла без договору: в яких випадках квартирантів можуть виселити

Договір оренди житла.

В Україні досі поширеною залишається оренда житла без письмового договору. На перший погляд це виглядає зручно і швидко, без зайвих формальностей. Але на практиці така домовленість не захищає ні власника, ні квартиранта. Адже відсутність договору — це не свобода, а ризик опинитися на вулиці з валізами в найменш зручний момент.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли можуть орендарів, з якими немає договору при винайм житла.

Порядок виселення квартирантів без договору

Ключова норма міститься у Цивільному кодексі України. У статті 810 прямо зазначено що договір найму житла має бути укладений у письмовій формі.

Якщо цього немає, фактично відсутні підтверджені орендні відносини.

Це означає що власник може вимагати звільнення квартири практично у будь-який момент.

У суді вирішальними стають докази фактичного проживання:

Читайте також:

банківські перекази за оренду;

переписка з власником;

покази свідків.

Без них квартирант ризикує втратити навіть мінімальний захист.

Права орендарів без договору оренди

Попри відсутність договору, базові права залишаються. Стаття 47 Конституції України гарантує що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як за рішенням суду.

Це означає що власник не має права:

самостійно змінювати замки;

викидати речі мешканців;

відключати комунальні послуги;

заходити до житла без попередження.

Такі дії можуть розцінюватися як порушення закону і тягнуть відповідальність.

Коли можуть виселити з квартири за законом

Проте, зазначають в АН T.H.E Capital, існують критичні ситуації, коли закон стає на бік орендодавця навіть за відсутності офіційного контракту:

Заборгованість по оплаті. Якщо ви не платите за житло понад два місяці (для короткострокової оренди) або понад шість (для довгострокової), власник подає позов про усунення перешкод у користуванні власністю. Пошкодження майна. Псування ремонту чи техніки, зафіксоване актами ОСББ чи поліцією. Порушення спокою сусідам. Систематичні гучні вечірки та скарги до поліції — швидкий шлях до виселення через суд.

Тому, навіть якщо ж ви вже проживаєте без договору оренди, варто хоча б фіксувати платежі та домовленості. Це може стати єдиним аргументом у разі конфлікту.

Податки від оренди житла

Український ринок нерухомості зараз майже повністю перебуває в "тіні", оскільки чинні податкові ставки у 23% є непосильними для орендодавців, наголосила голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми, і поки фіскальне навантаження не буде знижене, державі не варто втручатися в ці процеси", — каже депутатка.

Замість каральних заходів владі пропонують створити умови, за яких легалізація стане вигідною для власників житла заради їхньої ж юридичної безпеки.

"Як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів, тому акцент слід робити на стимулах, а не на обмеженнях", — впевнена голова профільного комітету.

Такий підхід, на її думку, передбачає перехід до прозорої ринкової моделі через радикальне скорочення податків. Тільки після створення адекватних правил гри можна очікувати на вихід орендодавців із сірої зони.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 2026 році податківці ще активніше моніторять ринок оренди житла, тому власникам стає дедалі важче залишатися "в тіні". Попри позірну легкість легалізації доходу, чимало орендодавців через юридичні дрібниці ризикують отримати чималі штрафи. Щоб уникнути зайвого клопоту з фіскалами, варто заздалегідь розібратися у правилах звітування та вчасно підтверджувати свої прибутки.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні ініціюють повне перезавантаження житлової стратегії, відмовляючись від застарілих черг на користь моделі соціальної оренди. Замість роздачі квадратних метрів держава планує впровадити перевірений європейський досвід, створюючи прозорий ринок доступного тимчасового житла.