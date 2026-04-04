Аренда жилья без договора: в каких случаях квартирантов могут выселить

В Украине до сих пор распространенной остается аренда жилья без письменного договора. На первый взгляд это выглядит удобно и быстро, без лишних формальностей. Но на практике такая договоренность не защищает ни собственника, ни квартиранта. Ведь отсутствие договора — это не свобода, а риск оказаться на улице с чемоданами в самый неподходящий момент.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда могут арендаторов, с которыми нет договора при съеме жилья.

Порядок выселения квартирантов без договора

Ключевая норма содержится в Гражданском кодексе Украины. В статье 810 прямо указано, что договор найма жилья должен быть заключен в письменной форме.

Если этого нет, фактически отсутствуют подтвержденные арендные отношения. Это означает, что владелец может требовать освобождения квартиры практически в любой момент.

В суде решающими становятся доказательства фактического проживания:

банковские переводы за аренду;

переписка с владельцем;

показания свидетелей.

Без них квартирант рискует потерять даже минимальную защиту.

Права арендаторов без договора аренды

Несмотря на отсутствие договора, базовые права остаются. Статья 47 Конституции Украины гарантирует, что никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как по решению суда.

Это означает, что владелец не имеет права:

самостоятельно менять замки;

выбрасывать вещи жильцов;

отключать коммунальные услуги;

заходить в жилье без предупреждения.

Такие действия могут расцениваться как нарушение закона и влекут ответственность.

Когда могут выселить из квартиры по закону

Однако, отмечают в АН T.H.E Capital, существуют критические ситуации, когда закон становится на сторону арендодателя даже при отсутствии официального контракта:

Задолженность по оплате. Если вы не платите за жилье более двух месяцев (для краткосрочной аренды) или более шести (для долгосрочной), собственник подает иск об устранении препятствий в пользовании собственностью. Повреждение имущества. Порча ремонта или техники, зафиксированная актами ОСМД или полицией. Нарушение спокойствия соседям. Систематические громкие вечеринки и жалобы в полицию — быстрый путь к выселению через суд.

Поэтому, даже если вы уже проживаете без договора аренды, стоит хотя бы фиксировать платежи и договоренности. Это может стать единственным аргументом в случае конфликта.

Налоги от аренды жилья

Украинский рынок недвижимости сейчас почти полностью находится в "тени", поскольку действующие налоговые ставки в 23% являются непосильными для арендодателей, отметила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

"Люди сегодня не готовы платить такие суммы, и пока фискальная нагрузка не будет снижена, государству не стоит вмешиваться в эти процессы", — говорит депутат.

Вместо карательных мер власти предлагают создать условия, при которых легализация станет выгодной для владельцев жилья ради их же юридической безопасности.

"Как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам, поэтому акцент следует делать на стимулах, а не на ограничениях", — уверена глава профильного комитета.

Такой подход, по ее мнению, предполагает переход к прозрачной рыночной модели через радикальное сокращение налогов. Только после создания адекватных правил игры можно ожидать выхода арендодателей из серой зоны.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году налоговики еще активнее мониторят рынок аренды жилья, поэтому владельцам становится все труднее оставаться "в тени". Несмотря на кажущуюся легкость легализации дохода, многие арендодатели из-за юридических мелочей рискуют получить немалые штрафы. Чтобы избежать лишних хлопот с фискалами, стоит заранее разобраться в правилах отчетности и вовремя подтверждать свои доходы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине инициируют полную перезагрузку жилищной стратегии, отказываясь от устаревших очередей в пользу модели социальной аренды. Вместо раздачи квадратных метров государство планирует внедрить проверенный европейский опыт, создавая прозрачный рынок доступного временного жилья.