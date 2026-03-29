Доходи від оренди житла: податківці розповіли про правила перевірки

Жінка підписує договір оренди житла. Фото: Новини.LIVE

Доходи від оренди нерухомості в Україні у 2026 році залишаються під пильною увагою податкової. Власники квартир і будинків дедалі частіше стикаються з необхідністю офіційно підтверджувати свої прибутки. Формально це проста процедура, але на практиці є нюанси, які можуть призвести до штрафів.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області розповідає про базові правила та строки.

Як платити податок з оренди квартири

Якщо ви здаєте житло звичайній людині (не фірмі), то вся відповідальність за податки — на ваших плечах. Вам потрібно самостійно вирахувати та сплатити ПДФО і військовий збір.

Ключовий момент — строки: оплату необхідно здійснити протягом 40 днів після завершення кожного кварталу. Порушення цих термінів автоматично тягне за собою фінансові санкції.

Коли подавати декларацію

Навіть якщо ви справно переказуєте кошти щокварталу, раз на рік доведеться подати декларацію про доходи. У ній ви звітуєте про загальну суму, яку отримали від орендарів.

Цей документ фактично підтверджує легальність коштів — він знадобиться при оформленні кредитів, віз або великих покупок.

Хто повідомляє податковій про оренду житла

У разі нотаріального посвідчення договору інформація автоматично передається до податкової служби. Нотаріус надсилає дані за податковою адресою власника.

Якщо орендар знайдений через ріелтора або агентство, інформація про угоду також потрапляє до контролюючих органів. Посередники зобов’язані звітувати про укладені договори.

Фактично це ще один канал, через який держава відстежує ринок оренди.

Декларування доходу від оренди житла. Графіка: ГУ ДПС у Запорізькій області

Що ще треба знати орендодавцям

Ситуація на українському ринку оренди залишається критичною, оскільки переважна більшість угод досі укладається нелегально. Як наголосила в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, причиною такої тотальної тінізації є надмірне податкове навантаження, що зараз сумарно становить 23%.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми", — констатує голова профільного комітету, додаючи, що без перегляду фіскальної політики державі не варто тиснути на власників житла.

Поточна офіційна статистика, згідно з якою лише 900 осіб за рік задекларували прибутки від найму, виглядає відверто абсурдною на тлі реальних обсягів ринку.

"Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди, адже чинні правила лише змушують орендодавців ховатися", — переконана Шуляк.

Вона також впевнена, що тільки через створення лояльних умов можна сподіватися на легалізацію цього сегменту нерухомості та наповнення бюджету.

Як повідомляли Новини.LIVE, ситуація з орендою в Україні суттєво змінилася: ціни на однокімнатні квартири у великих містах помітно підскочили, причому найбільш неочікуваний ріст показав Харків. Такий тренд підтверджує, що попит на житло потроху відновлюється, хоча внутрішня міграція й змінила пріоритети орендарів.

Також Новини.LIVE розповідали, що оренда в Україні часто тримається на чесному слові, проте фінансові непорозуміння здатні зіпсувати навіть найтепліші стосунки між власником та мешканцем. Якщо виникла затримка через банківський збій або проблеми на роботі, критично важливо не зникати з радара. Щира та вчасна розмова зазвичай допомагає знайти компроміс і зберегти житло за собою.

Часті питання

Що треба перевірити перед орендою квартири?

Спершу перевірте оригінали документів на право власності та паспорт орендодавця. Переконайтеся, що в квартирі справна сантехніка, проводка та немає плісняви. Обов’язково зафіксуйте в договорі стан техніки, меблів та показники лічильників. Також уточніть реальну вартість комунальних послуг, щоб витрати не стали неприємним сюрпризом у платіжках.

Чи потрібно реєструвати договір оренди квартири?

Обов’язкового нотаріального посвідчення та державної реєстрації потребують лише договори терміном від трьох років. Якщо ж ви орендуєте житло на менший строк, достатньо простої письмової форми з підписами сторін. Такий документ має повну юридичну силу в суді, захищаючи ваші права та зафіксовану вартість оплати.