В Україні запустять соціальну оренду і змінять правила доступу до житла

Жінка підписує договір оренди житла.

В Україні нарешті заговорили про докорінну зміну житлової політики. Замість звичних черг на приватизацію чи недоступних кредитів, держава пропонує модель соціальної оренди. Це не просто чергова "пільга", а спроба створити цивілізований механізм, який роками працює в Європі.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, держава або громада формують власний фонд нерухомості, викуповуючи чи будуючи квартири, а потім здають їх людям за ціною, суттєво нижчою за ринкову.

Читайте також:

"Україна впроваджує модель соціальної оренди житла… держава зможе викуповувати житло і надавати його в доступну оренду", — наголосив він.

Це фактично означає, що житло перестає бути лише товаром на вільному ринку і переходить у розряд базової соціальної послуги.

Хто зможе розраховувати на соціальну оренду

Програма націлена на тих, хто сьогодні опинився "за бортом" комерційної оренди: молоді сім’ї, переселенці та люди з низьким рівнем доходу. Головний критерій — неможливість самостійно винаймати квартиру за ринковими прайсами.

Очікується, що орендна плата буде нижчою за ринкову, але не символічною (як "комуналка"), адже ці кошти мають іти на обслуговування будинків та розширення самого фонду.

"Такий підхід дає змогу сформувати доступ до житла як соціальну послугу… і формувати довгостроковий житловий фонд", — підкреслив Улютін.

Договори оренди можуть бути довгостроковими, що дає людям стабільність, додав він.

Чому соціальна оренда важлива для відновлення

Житло стає не лише питанням даху над головою, а й фактором економіки. Якщо людям не буде де жити за адекватні гроші, вони просто не повернуться в деокуповані чи зруйновані міста.

"Відновлення України — це передусім про людей… ми ризикуємо відбудувати міста без відновлення громад", — підкреслив Улютін.

Саме через соціальну оренду держава хоче втримати людський капітал. Коли житло стає доступним, люди швидше знаходять роботу, інтегруються в громади та починають інвестувати свій час і сили в розвиток країни.

На думку урядовця, "такий підхід дає змогу сформувати доступ до житла як соціальну послугу… і формувати довгостроковий житловий фонд". Якщо цей механізм запрацює на повну потужність, він не просто змінить правила гри на ринку нерухомості, а стане фундаментом для реального, а не "паперового" відновлення українських міст.

Що відбувається на ринку оренди житла

Ринок оренди житла в Україні фактично працює в тіні, оскільки чинна податкова ставка у 23% є непосильною для більшості орендодавців, нагадала в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона підкреслює, що державне втручання зараз недоречне.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — наголосила Шуляк.

На її думку, замість каральних заходів і штрафів доцільніше запровадити адекватні податки, які стимулюватимуть орендодавців легалізуватися задля отримання юридичного захисту. Голова профільного комітету впевнена, що надмірний контроль лише зашкодить справі, адже, за її словами, "як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів".

Таким чином, виходом із ситуації вбачається перехід до ліберальної ринкової моделі з мінімальними бар'єрами.

Часті питання

Чи має право орендодавець заходити в квартиру?

Ні, житло є недоторканним. Власник може відвідувати помешкання лише за попереднім узгодженням часу. Візити без попередження або за відсутності орендаря (крім аварійних ситуацій) є порушенням права на приватність. Завжди фіксуйте графік перевірок у договорі.

Що загрожує українцям, які здають квартиру в оренду неофіційно?

За незадекларовані доходи загрожує штраф у 25% від суми боргу (50% при повторі) плюс пеня. При системному ухиленні санкції сягають 85 000 грн. Крім фінансових втрат, ви стаєте беззахисними перед недобросовісними мешканцями, адже без офіційного договору неможливо законно виселити порушників чи відшкодувати збитки.