Дизайн інтер'єру — Сталлоне довів, що золотий стіл може бути витонченим (фото)

Інтер’єр Сталлоне Сталлоне довів, що золото може бути стриманим. Фото: Reuters

Коли чуєш про золото в інтер’єрі, мимоволі готуєшся до важкої розкоші. Але в будинку Сільвестра Сталлоне все інакше. Тут метал не викрикує про статус, а працює як тонкий, інтелігентний акцент.

Над обідньою зоною чаклував дизайнер Мартін Лоуренс Буллард — майстер гламуру, який цього разу зробив ставку не на блиск, а на бездоганний баланс, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Стіл Сільвестра Сталлоне в сучасному інтер'єрі

Центром тяжіння став золотий стіл. Завдяки відблискам він ніби розчиняється в просторі, додаючи йому глибини, але не перевантажуючи.

Весь секрет у "тихому" оточенні: світлі тканини, білосніжні стільці та лаконічний килим створюють ідеальне тло, на якому метал звучить впевнено, проте зовсім не агресивно.

Золотий стіл в будинку Сільвестра Сталлоне. Фото: bocadolobo/Instagram

Текстури замість глянцю

Золото тут — це не лише колір, а й відчуття. Ребриста поверхня столу та ледь помітний орнамент на підлозі додають інтер’єру об’єму. Білі штори та глибокий синій колір артоб’єкта "заземлюють" простір, роблячи його живим і затишним.

Дизайнерка з Маямі Тамара Фельдман вважає таку стриманість головним вектором сучасності.

"У 2026 році метали стали глибшими та спокійнішими. Ми остаточно відходимо від кричущого глянцю на користь м’яких бронзових та зістарених відтінків, які сприймаються як природні матеріали", — зазначає вона.

Новий стандарт "тихої розкоші"

Сьогодні метал у домі більше не намагається нікого вразити — він створює атмосферу. Приклад Сталлоне чітко показує, куди рухається дизайн: золото стає теплим і текстурним. Це і є та сама "тиха розкість", де кожен елемент підкріплений почуттям міри.

"Розкіш сьогодні — це не демонстрація можливостей, а вміння інтегрувати метал так, щоб він виглядав частиною природи, а не чужорідним елементом", — каже Тамара Фельдман.

Це новий стандарт, де смак важить більше за кількість каратів, додає експертка.

