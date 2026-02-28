Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Без пафосу — інтер'єр Сталлоне показав, як золото працює по-новому (фото)

Без пафосу — інтер'єр Сталлоне показав, як золото працює по-новому (фото)

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 20:12
Дизайн інтер'єру — Сталлоне довів, що золотий стіл може бути витонченим (фото)
Інтер’єр Сталлоне Сталлоне довів, що золото може бути стриманим. Фото: Reuters

Коли чуєш про золото в інтер’єрі, мимоволі готуєшся до важкої розкоші. Але в будинку Сільвестра Сталлоне все інакше. Тут метал не викрикує про статус, а працює як тонкий, інтелігентний акцент. 

Над обідньою зоною чаклував дизайнер Мартін Лоуренс Буллард — майстер гламуру, який цього разу зробив ставку не на блиск, а на бездоганний баланс, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Стіл Сільвестра Сталлоне в сучасному інтер'єрі

Центром тяжіння став золотий стіл. Завдяки відблискам він ніби розчиняється в просторі, додаючи йому глибини, але не перевантажуючи. 

Весь секрет у "тихому" оточенні: світлі тканини, білосніжні стільці та лаконічний килим створюють ідеальне тло, на якому метал звучить впевнено, проте зовсім не агресивно.

  • Без пафосу — інтер'єр Сталлоне показав, як золото працює по-новому (фото) - фото 1
    Золотий стіл в будинку Сільвестра Сталлоне. Фото: bocadolobo/Instagram
  • Без пафосу — інтер'єр Сталлоне показав, як золото працює по-новому (фото) - фото 2
    Золотий стіл в будинку Сільвестра Сталлоне. Фото: bocadolobo/Instagram
1 / 2
  • Без пафосу — інтер'єр Сталлоне показав, як золото працює по-новому (фото) - фото 1
  • Без пафосу — інтер'єр Сталлоне показав, як золото працює по-новому (фото) - фото 2

Текстури замість глянцю

Золото тут — це не лише колір, а й відчуття. Ребриста поверхня столу та ледь помітний орнамент на підлозі додають інтер’єру об’єму. Білі штори та глибокий синій колір артоб’єкта "заземлюють" простір, роблячи його живим і затишним.

Дизайнерка з Маямі Тамара Фельдман вважає таку стриманість головним вектором сучасності.

"У 2026 році метали стали глибшими та спокійнішими. Ми остаточно відходимо від кричущого глянцю на користь м’яких бронзових та зістарених відтінків, які сприймаються як природні матеріали", — зазначає вона.

Новий стандарт "тихої розкоші"

Сьогодні метал у домі більше не намагається нікого вразити — він створює атмосферу. Приклад Сталлоне чітко показує, куди рухається дизайн: золото стає теплим і текстурним. Це і є та сама "тиха розкість", де кожен елемент підкріплений почуттям міри.

"Розкіш сьогодні — це не демонстрація можливостей, а вміння інтегрувати метал так, щоб він виглядав частиною природи, а не чужорідним елементом", — каже Тамара Фельдман.

Це новий стандарт, де смак важить більше за кількість каратів, додає експертка.

Як повідомлялось, поки світ ганяється за швидкоплинними трендами, вітальня Мішель Пфайффер залишається взірцем стриманості та затишку. Такий інтер'єр позбавлений кричущого декору, тому він не втрачає актуальності з роками, даруючи відчуття справжньої, позачасової гармонії.

Також ми розповідали, що в дизайні цінується характер, а не "готельна" стерильність. Рікі Мартін наочно це довів: йому вистачило всього двох яскравих деталей, щоб вдихнути життя у звичайну нейтральну їдальню.

актори Сільвестр Сталлоне закордонні зірки Дизайн золото
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації