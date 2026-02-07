Дизайн інтер'єру зірки — чим вражає вітальня Мішель Пфайффер (фото)

Мішель Пфайффер. Фото: Reuters

У час, коли інтер’єрні тренди змінюються щосезону, вітальня Мішель Пфайффер виглядає як спокійна противага цій гонитві. Її простір не намагається дивувати модними прийомами, але саме тому здається актуальним сьогодні й залишатиметься таким у майбутньому.

Це приклад сучасної класики — стилю, що не старіє і не втомлює, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Сучасна класика в інтерʼєрі вітальні

Головна сила цього інтер’єру — у стриманості. Світла нейтральна палітра, тепла дерев’яна підлога, прості форми меблів і відсутність декоративного перевантаження створюють відчуття впорядкованості.

Тут немає нічого "занадто", і саме це формує комфорт, який не залежить від моди.

Невеликі сліди життя лише підсилюють атмосферу. Злегка пом’ятий диван чи крісло з історією додають характеру, а не порушують гармонію. Такий підхід складно реалізувати у трендових інтер’єрах, де важлива ідеальна картинка.

Мішель Пфайффер. Фото: michellepfeifferofficial/Instagram

Чому антитрендовий дизайн виглядає дорожче

Сучасна класика базується не на ефекті новизни, а на якості та продуманості. Інвестиції в добротні матеріали та меблі з часом лише виправдовують себе.

Найважливіші принципи такого підходу:

нейтральні кольори, натхненні природою;

якісні матеріали з природною фактурою;

прості силуети меблів без зайвого декору.

"Дизайн стає позачасовим, коли виходить за межі швидкоплинних трендів і спирається на простоту та баланс", — зазначає дизайнерка Марта Лорд.

Мішель Пфайффер у вітальні. Фото: michellepfeifferofficial/Instagram

Як створити вітальню, яка не вийде з моди

Основу формують симетрія, врівноважене планування та поєднання сучасних і класичних елементів. Але справжню глибину простору надають особисті деталі.

"Поєднання антикварних і сучасних предметів, нейтральна палітра та якісні матеріали створюють інтер’єр, актуальний для різних поколінь", — пояснює Марта Лорд.

Доповнюють простір:

мистецтво та фотографії з особистою історією;

предмети з емоційною цінністю;

декор, який не підлаштовується під сезон.

Саме так вітальня Мішель Пфайффер виглядає не просто стильно, а по-справжньому життєво.

Раніше ми розповідали, який трюк робить візуально більшою вітальню Марка Цукерберга. А також, що у вітальні Джулії Робертс робить інтер'єр позачасовим.