Як Сталлоне перетворив золото на новий символ стриманої розкоші (фото)

Интерьер Сталлоне Сталлоне доказал, что золото может быть сдержанным. Фото: Reuters

В доме Сильвестра Сталлоне у Палм Бич золото не выглядит вызовом. Напротив, оно работает как обмысленный упор.

Над обеденной зоной колдовал дизайнер Мартин Лоуренс Буллард — мастер гламура, на этот раз сделавший ставку не на блеск, а на безупречный баланс, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Стол Сильвестра Сталлоне в современном интерьере

Центром тяготения стал золотой стол. Благодаря бликам он словно растворяется в пространстве, добавляя ему глубины, но не перегружая.

Весь секрет в "тихом" окружении: светлые ткани, белоснежные стулья и лаконичный ковер создают идеальный фон, на котором металл звучит уверенно, но отнюдь не агрессивно.

Золотой столик в доме Сильвестра Сталлоне. Фото: bocadolobo/Instagram

Золотой столик в доме Сильвестра Сталлоне. Фото: bocadolobo/Instagram



Текстуры вместо глянца

Золото здесь — это не только цвет, но и ощущение. Ребристая поверхность стола и едва заметный орнамент на полу придают интерьеру объем. Белые шторы и глубокий синий цвет артобъекта "заземляют" пространство, делая его живым и уютным.

Дизайнер из Майами Тамара Фельдман считает такую сдержанность главным вектором современности.

"В 2026 году металлы стали глубже и спокойнее. Мы окончательно отходим от вопиющего глянца в пользу мягких бронзовых и состаренных оттенков, которые воспринимаются как природные материалы", — отмечает она.

Новый стандарт "тихой роскоши"

Сегодня металл в доме больше не пытается никого поразить — он создает атмосферу. Пример Сталлоне ясно показывает, куда движется дизайн: золото становится теплым и текстурным. Это и есть та самая "тихая раскость", где каждый элемент подкреплен чувством меры.

"Роскошь сегодня — это не демонстрация возможностей, а умение интегрировать металл так, чтобы он выглядел частью природы, а не чужеродным элементом", — говорит Тамара Фельдман.

Это новый стандарт, где вкус весит больше количества каратов, добавляет эксперт.

Как сообщалось, пока мир гоняется за быстротечными трендами, гостиная Мишель Пфайффер остается образцом сдержанности и уюта. Такой интерьер лишен вопиющего декора, поэтому он не теряет актуальности с годами, даря ощущение настоящей, вневременной гармонии.

Также мы рассказывали, что в дизайне ценится характер, а не "гостиничная" стерильность. Рики Мартин наглядно это доказал: ему хватило всего двух ярких деталей, чтобы вдохнуть жизнь в обычную нейтральную столовую.