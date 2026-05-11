Купівля квартири на вторинці: 6 документів, які має надати продавець

Чоловік з документами та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Купівля житла на вторинному ринку в Україні у 2026 році залишається однією з найризикованіших угод для покупця. Навіть при гарному ремонті та привабливій ціні квартира може мати проблеми з документами, боргами або незаконним переплануванням. Тому краще не поспішати з авансом і перевіряти не лише власника, а й саму історію нерухомості.

Особливу увагу потрібно приділити документам, які продавець зобов’язаний надати ще до підписання договору, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Які документи потрібні для купівлі квартири

Найважливіший документ — підтвердження права власності. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності або інший документ, на підставі якого людина стала власником житла.

Також продавець повинен показати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У старих випадках замість витягу може бути інформаційна довідка або реєстраційне посвідчення. Особливо це стосується квартир, оформлених кілька років тому.

Обов’язково варто перевірити технічний паспорт. Саме він допомагає зрозуміти, чи не було незаконного перепланування. Якщо фактичний стан квартири не збігається з документами, у майбутньому можуть виникнути проблеми з оформленням або продажем житла.

Читайте також:

Ще один важливий документ — експертна оцінка квартири. Вона потрібна для нотаріального оформлення угоди та розрахунку податків.

Згода чоловіка або дружини на продаж квартири

У 2026 році багато покупців досі забувають про один важливий нюанс — згоду другого з подружжя. Якщо квартира була придбана у шлюбі, вона вважається спільною власністю, навіть якщо записана на одну людину. Без офіційної згоди другої половини угоду можуть визнати недійсною через роки.

Це правило діє і для розлучених пар, якщо майно ще не було офіційно поділене в суді, зазначають адвокати. Партнер має або прийти до нотаріуса особисто, або надати заздалегідь завірену заяву.

Довідка про зареєстрованих осіб

Перед купівлею потрібно перевірити, хто зареєстрований у квартирі. Ідеальний варіант — коли на момент продажу ніхто не прописаний.

Таку довідку зазвичай видає ОСББ або ЖЕК. Якщо після угоди виявиться, що у квартирі залишилися зареєстровані мешканці, особливо діти, це може створити серйозні проблеми для нового власника.

На що дивитися перед передачею авансу

Юристи радять передавати аванс або завдаток лише після підписання попереднього договору. У документі потрібно чітко прописати ціну квартири, строки укладення основної угоди та обов’язки продавця.

Особливо важливо зазначити, коли власник має виписатися з квартири та звільнити житло від своїх речей. Якщо покупець відмовиться від угоди без причини, завдаток зазвичай не повертається. Якщо ж передумає продавець, він повинен повернути гроші у подвійному розмірі.

Коли краще купувати квартиру

Пошук ідеального моменту для придбання житла в Україні більше нагадує стратегічне планування, ніж очікування певної дати в календарі, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Хоча літній період традиційно вабить знижками від забудовників, а зима дозволяє спокійно торгуватися через низьку конкуренцію, ринок 2026 року диктує нові правила. Як зазначає оглядачка Вікторія Берещак:

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — зазначає Берещак.

Замість того щоб стежити за сезонами, покупцям варто зосередитися на власній фінансовій готовності та вигідних умовах розрахунку.

"Якщо це 100-відсоткова оплата, то у вас загалом краса — дали суму і зафіксувалися", — підкреслює експертка, наголошуючи на перевагах повної оплати перед розтермінуванням. Зрештою, вирішальним фактором стає не погода за вікном, а здатність покупця скористатися конкретною пропозицією продавця тут і зараз.

Як повідомляли Новини.LIVE, після оформлення угоди нові власники квартир нерідко зіштовхуються з неприємним сюрпризом — у помешканні залишаються зареєстровані мешканці, про яких не завжди повідомляють до продажу. У 2026 році така проблема особливо поширена на вторинному ринку, де частина покупців перевіряє документи вже після підписання договору.

Також Новини.LIVE розповідали, що нові господарі квартир часто опиняються в епіцентрі розбірок із комунальниками, які намагаються "повісити" на них чужі фінансові хвости. Хоча закон загалом стоїть на боці покупця, бюрократичні нюанси та певні юридичні лазівки часто перетворюють цей стандартний спір на справжню судову головоломку.