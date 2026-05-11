Покупка квартиры на вторичке: 6 документов, которые должен предоставить продавец

Покупка жилья на вторичном рынке в Украине в 2026 году остается одной из самых рискованных сделок для покупателя. Даже при хорошем ремонте и привлекательной цене квартира может иметь проблемы с документами, долгами или незаконной перепланировкой. Поэтому лучше не спешить с авансом и проверять не только владельца, но и саму историю недвижимости.

Особое внимание нужно уделить документам, которые продавец обязан предоставить еще до подписания договора, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Какие документы нужны для покупки квартиры

Самый важный документ — подтверждение права собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве собственности или другой документ, на основании которого человек стал владельцем жилья.

Также продавец должен показать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. В старых случаях вместо выписки может быть информационная справка или регистрационное удостоверение. Особенно это касается квартир, оформленных несколько лет назад.

Обязательно стоит проверить технический паспорт. Именно он помогает понять, не было ли незаконной перепланировки. Если фактическое состояние квартиры не совпадает с документами, в будущем могут возникнуть проблемы с оформлением или продажей жилья.

Еще один важный документ — экспертная оценка квартиры. Она нужна для нотариального оформления сделки и расчета налогов.

Согласие мужа или жены на продажу квартиры

В 2026 году многие покупатели до сих пор забывают об одном важном нюансе - согласии второго супруга. Если квартира была приобретена в браке, она считается совместной собственностью, даже если записана на одного человека. Без официального согласия второй половины сделку могут признать недействительной спустя годы.

Это правило действует и для разведенных пар, если имущество еще не было официально разделено в суде, отмечают адвокаты. Партнер должен либо прийти к нотариусу лично, либо предоставить заранее заверенное заявление.

Справка о зарегистрированных лицах

Перед покупкой нужно проверить, кто зарегистрирован в квартире. Идеальный вариант — когда на момент продажи никто не прописан.

Такую справку обычно выдает ОСМД или ЖЭК. Если после сделки окажется, что в квартире остались зарегистрированные жильцы, особенно дети, это может создать серьезные проблемы для нового владельца.

На что смотреть перед передачей аванса

Юристы советуют передавать аванс или задаток только после подписания предварительного договора. В документе нужно четко прописать цену квартиры, сроки заключения основной сделки и обязанности продавца.

Особенно важно отметить, когда владелец должен выписаться из квартиры и освободить жилье от своих вещей. Если покупатель откажется от сделки без причины, задаток обычно не возвращается. Если же передумает продавец, он должен вернуть деньги в двойном размере.

Когда лучше покупать квартиру

Поиск идеального момента для приобретения жилья в Украине больше напоминает стратегическое планирование, чем ожидание определенной даты в календаре, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE.

Хотя летний период традиционно манит скидками от застройщиков, а зима позволяет спокойно торговаться из-за низкой конкуренции, рынок 2026 года диктует новые правила.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — отмечает Берещак.

Вместо того чтобы следить за сезонами, покупателям стоит сосредоточиться на собственной финансовой готовности и выгодных условиях расчета.

"Если это 100-процентная оплата, то у вас в целом красота — дали сумму и зафиксировались", — говорит эксперт, подчеркивая преимущества полной оплаты перед рассрочкой.

В конце концов, решающим фактором становится не погода за окном, а способность покупателя воспользоваться конкретным предложением продавца здесь и сейчас.

