Жінка з дітьми в новій квартирі. Фото: УНІАН

В Україні придбають 53 будинки для внутрішньо переміщених та евакуйованих людей, які через війну були змушені залишити власні домівки. На закупівлю житла у сільській місцевості уряд спрямував 26,5 млн гривень. Оселі планують придбати у восьми областях, а найбільше — на Київщині. Водночас будинки не передаватимуть переселенцям у власність. Вони зможуть користуватися ними безоплатно за договором.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

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У яких областях придбають будинки для переселенців

20 жовтня 2026 року уряд повідомив про виділення 26,5 млн гривень на придбання 53 будинків у сільській місцевості. Кошти спрямують місцевим громадам, які формуватимуть фонди житла для тимчасового або підтриманого проживання переселенців.

До переліку областей, де планують придбати оселі, увійшли:

Волинська;

Дніпропетровська;

Київська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Харківська;

Херсонська;

Чернівецька.

За поточним розподілом фінансування, найбільшу кількість будинків планують придбати у Київській області. Водночас точну кількість осель для кожного регіону в повідомленні уряду не уточнили.

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Виділені кошти є частиною вже затвердженої бюджетної програми. Тобто для реалізації цього рішення не потрібно додатково збільшувати державні видатки.

Наразі триває підбір будинків для родин. Тому 53 оселі — це запланований обсяг закупівлі, а не підтверджена кількість уже придбаних будинків, до яких можна заселятися.

Чи зможуть переселенці отримати будинок у власність

У межах програми громада купує будинок і зараховує його до житлового фонду для тимчасового проживання. Переселенці отримують право користуватися оселею, але не стають її власниками.

Договір безоплатного користування житлом укладають на строк до трьох років із можливістю продовження за визначених умов. Водночас безоплатне користування не означає, що родина звільняється від усіх витрат. Мешканцям потрібно виконувати умови договору та оплачувати комунальні послуги й утримання житла.

Програма передбачає, що будинок має стати місцем проживання родини, яка потребує підтримки. Тому перед заселенням потрібно ознайомитися з правилами користування нерухомістю, строками виконання зобов’язань та умовами повернення оселі громаді.

Як переселенцям подати заяву на отримання будинку

Для участі в програмі недостатньо просто мати статус внутрішньо переміщеної особи. Потрібно пройти процедуру відбору, а конкретний будинок має відповідати вимогам проєкту. Заяву подають до громади, на території якої розташована обрана оселя.

Знайти потенційний будинок і ознайомитися з механізмом участі можна на державному ресурсі "Житло для ВПО у сільській місцевості". Після вибору оселі потрібно узгодити її з громадою, яка перевірить документи, стан нерухомості та можливість придбання.

Заяву можна подати двома способами:

Особисто або поштою — до виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або відповідної військової адміністрації. В електронному вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, підписавши заяву кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом.

У заяві зазначають паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити довідок ВПО заявника й членів домогосподарства. Частину відомостей органи влади отримують через державні реєстри. Якщо необхідних даних немає, можуть знадобитися додаткові документи, зокрема підтвердження родинних зв’язків, обставин пошкодження житла або відповідності критеріям програми.

Після подання заяви громада перевіряє інформацію та ухвалює рішення щодо можливості придбання будинку. Далі відбуваються оформлення купівлі та передача оселі родині за договором користування. Подання заяви саме по собі не гарантує отримання житла.

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