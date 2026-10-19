Люди стоять біля будинку, пошкодженого внаслідок російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Страхування квартири не завжди гарантує компенсацію після ракетного удару, атаки дрона чи іншого пошкодження житла. Навіть якщо власник регулярно сплачує внески, страхова компанія може відмовити у виплаті або компенсувати лише частину збитків. Вирішальними є умови договору, перелік застрахованих ризиків, територіальні обмеження та встановлені ліміти відповідальності.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на умови страхування нерухомості українських страхових компаній.

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Коли страховка не покриє пошкоджене житло

У договорі немає покриття воєнних ризиків

Наявність страхового поліса сама по собі не означає, що власник отримає гроші за пошкодження внаслідок ракетного удару або падіння уламків дрона. У стандартних договорах воєнні дії можуть бути винятком, тому необхідно перевірити, чи включений відповідний ризик до обраної програми.

Наприклад, у продуктах UNIQA можна обрати покриття воєнних ризиків, однак за однією з програм воно обмежене 10% страхової суми, передбаченої для майна. Отже, навіть якщо такий ризик включений до договору, це не обов'язково означає повне відшкодування вартості ремонту.

Житло розташоване на території, де страховий захист не діє

Страховики можуть встановлювати територіальні обмеження, зокрема для тимчасово окупованих територій, районів активних бойових дій та окремих прикордонних регіонів. Тому важливо перевірити не лише адресу квартири, а й умови, за яких компанія погоджується покривати воєнні ризики.

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Такі обмеження передбачені й окремими програмами страхування UNIQA та продуктами, які пропонують через ПриватБанк. Залежно від договору, захист від воєнних ризиків може не поширюватися на окремі області або території поблизу районів бойових дій.

Розмір збитків перевищує ліміт виплати

Навіть коли воєнні ризики застраховані, сума компенсації може бути обмежена. Наприклад, за умовами одного з продуктів ARX для пошкодження майна внаслідок впливу ракет, безпілотників та їхніх уламків встановлено ліміт у розмірі 25% страхової суми, але не більше одного мільйона гривень.

Це означає, що за серйозного руйнування квартири власник може отримати менше, ніж коштуватиме повне відновлення житла. Перед оформленням поліса варто з'ясувати не тільки загальну страхову суму, а й окремий ліміт для кожного ризику.

Власник не врахував франшизу

Франшиза — це частина збитків, яку страхова компанія не відшкодовує відповідно до договору. Наприклад, якщо франшиза становить 5 000 гривень, цю суму можуть відняти від компенсації за пошкоджене майно.

У програмі страхування квартири UNIQA передбачено варіанти франшизи на 3 000, 5 000 або 10 000 гривень. Точний розрахунок залежить від обраної програми та умов договору.

Поліс ще не набув чинності або житло не відповідає умовам страхування

Сам факт оформлення документів не завжди означає, що страховий захист уже почав діяти. Наприклад, за умовами UNIQA договір набуває чинності не раніше дня, наступного за датою зарахування страхового платежу, з урахуванням зазначеної в договорі дати початку дії.

Окремі програми також мають вимоги до стану нерухомості. Зокрема, житло в аварійному стані, об'єкти незавершеного будівництва або квартири, де триває ремонт, можуть не прийматися на страхування за певними продуктами. Тому перед оформленням поліса потрібно перевірити, чи відповідає квартира всім вимогам обраної програми.

Що робити, якщо житло пошкоджене, а страхова не платить

Якщо квартира постраждала внаслідок обстрілу, власнику варто якнайшвидше повідомити страхову компанію про подію та діяти за інструкцією, передбаченою договором. Необхідно зафіксувати пошкодження на фото й відео, зберегти документи та з'ясувати, які підтвердження обставин події потрібні для розгляду заяви.

Якщо компанія відмовляє у виплаті, варто попросити письмове рішення із зазначенням конкретних причин та пунктів договору, на які вона посилається. Після цього можна перевірити обґрунтованість відмови, подати скаргу до Національного банку України або звернутися по юридичну допомогу.

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