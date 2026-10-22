Женщина с детьми в новой квартире. Фото: УНИАН

В Украине приобретут 53 дома для внутренне перемещенных и эвакуированных людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. На закупку жилья в сельской местности правительство выделило 26,5 млн гривен. Дома планируется приобрести в восьми областях, причем больше всего — в Киевской области. При этом дома не будут передаваться переселенцам в собственность. Они смогут пользоваться ими бесплатно на основании договора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

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В каких областях будут приобретаться дома для переселенцев

20 октября 2026 года правительство сообщило о выделении 26,5 млн гривен на приобретение 53 домов в сельской местности. Средства будут направлены местным общинам, которые будут формировать фонды жилья для временного или поддерживаемого проживания переселенцев.

В перечень областей, где планируется приобрести жилье, вошли:

Волынская;

Днепропетровская;

Киевская;

Кировоградская;

Николаевская;

Харьковская;

Херсонская;

Черновицкая.

Согласно текущему распределению финансирования, наибольшее количество домов планируется приобрести в Киевской области. В то же время точное количество домов для каждого региона в сообщении правительства не указано.

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Выделенные средства являются частью уже утвержденной бюджетной программы. То есть для реализации этого решения не требуется дополнительно увеличивать государственные расходы.

В настоящее время продолжается подбор домов для семей. Поэтому 53 дома — это запланированный объем закупки, а не подтвержденное количество уже приобретенных домов, в которые можно заселяться.

Смогут ли переселенцы получить дом в собственность

В рамках программы община приобретает дом и зачисляет его в жилой фонд для временного проживания. Переселенцы получают право пользоваться жильем, но не становятся его собственниками.

Договор о безвозмездном пользовании жильем заключается на срок до трех лет с возможностью продления на определенных условиях. В то же время безвозмездное пользование не означает, что семья освобождается от всех расходов. Жильцам необходимо выполнять условия договора и оплачивать коммунальные услуги и содержание жилья.

Программа предусматривает, что дом должен стать местом проживания семьи, нуждающейся в поддержке. Поэтому перед заселением необходимо ознакомиться с правилами пользования недвижимостью, сроками выполнения обязательств и условиями возврата жилья общине.

Как переселенцам подать заявление на получение дома

Для участия в программе недостаточно просто иметь статус внутренне перемещенного лица. Необходимо пройти процедуру отбора, а конкретный дом должен соответствовать требованиям проекта. Заявление подается в общину, на территории которой расположено выбранное жилье.

Найти подходящий дом и ознакомиться с механизмом участия можно на государственном ресурсе "Жилье для ВПЛ в сельской местности". После выбора жилья необходимо согласовать его с общиной, которая проверит документы, состояние недвижимости и возможность приобретения.

Заявление можно подать двумя способами:

Лично или по почте — в исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета либо в соответствующую военную администрацию. В электронном виде — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, подписав заявление квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.

В заявлении указываются паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты справок о ВПЛ заявителя и членов домохозяйства. Часть сведений органы власти получают через государственные реестры. Если необходимых данных нет, могут потребоваться дополнительные документы, в частности подтверждение родственных связей, обстоятельств повреждения жилья или соответствия критериям программы.

После подачи заявления община проверяет информацию и принимает решение о возможности приобретения дома. Далее происходит оформление покупки и передача жилья семье по договору пользования. Подача заявления сама по себе не гарантирует получение жилья.

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