Зруйнований будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Квартиру або будинок пошкодив російський обстріл, але оформити компенсацію мешканці не можуть через відсутність права власності. Водночас приватизувати оселю, яку визнали аварійною, за чинними правилами також проблематично. Законопроєкт №16012 має усунути цю перешкоду та відкрити шлях до державної допомоги постраждалим.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кабінет Міністрів України.

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Чому мешканці неприватизованого житла потрапляють у пастку

В Україні є квартири та будинки державного житлового фонду, у яких люди проживають роками, але так і не оформили право приватної власності. Таке житло залишається у державній або комунальній власності, а мешканці користуються ним на законних підставах як наймачі.

Проблема виникає, коли оселя зазнає пошкоджень через бойові дії, а згодом її визнають аварійною. За чинними правилами аварійний стан житла може стати перешкодою для приватизації. Водночас сам факт проживання у квартирі не робить людину її власником.

У результаті мешканці опиняються в ситуації, коли не можуть оформити житло у власність через його стан, але й не мають належного статусу для отримання компенсації за зруйновану нерухомість.

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Ця проблема стосується не лише квартир у багатоповерхівках, а й приватних будинків, які належать до державного житлового фонду та не були приватизовані.

Що пропонує змінити законопроєкт №16012

Урядовий законопроєкт передбачає зміну статті 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду". Його мета — усунути правову перешкоду, через яку мешканці не можуть приватизувати житло, пошкоджене або знищене внаслідок російської агресії та визнане аварійним.

Як повідомив 16 жовтня міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін, зміни мають дозволити приватизувати таке житло на підконтрольних Україні територіях. Після оформлення права власності люди зможуть звертатися по компенсацію відповідно до чинних механізмів.

За словами міністра, необхідні напрацювання для змін до підзаконних актів уже є. Однак практичний механізм зможуть запустити після ухвалення закону та підготовки відповідних нормативних змін.

Важливо розуміти: йдеться не про автоматичне надання грошей усім мешканцям пошкоджених будинків. Законопроєкт має усунути конкретну юридичну перешкоду — неможливість приватизувати житло через його аварійний стан.

Чому без права власності складно отримати компенсацію

Державна програма єВідновлення передбачає компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок війни житло. Проте для участі в програмі необхідно підтвердити право на відповідний об'єкт нерухомості та виконати інші встановлені вимоги.

Якщо квартира або будинок не приватизовані, людина не має оформленого права власності на них. Тому навіть після втрати оселі через обстріл виникають труднощі з підтвердженням права на компенсацію.

Законопроєкт №16012 має допомогти подолати цей бар'єр. Якщо зміни ухвалять і запровадять передбачену процедуру, мешканці зможуть оформити право власності на відповідне житло, а потім звертатися по компенсацію.

При цьому сама приватизація не гарантує виплати. Рішення залежатиме від відповідності житла та заявника вимогам законодавства, документального підтвердження пошкоджень або знищення майна й інших умов програми.

Кого можуть стосуватися зміни

Насамперед законопроєкт орієнтований на людей, які проживали в неприватизованих квартирах або будинках державного житлового фонду, а після російських обстрілів їхнє помешкання стало аварійним.

Потенційно це можуть бути мешканці, які:

роками проживають у державному або комунальному житлі, але не оформили його у приватну власність;

втратили можливість приватизувати квартиру чи будинок після того, як об'єкт визнали аварійним через наслідки війни;

не можуть претендувати на компенсацію саме через відсутність оформленого права власності.

Водночас остаточні умови застосування нових правил залежатимуть від ухваленого закону та порядку його реалізації. Не варто вважати, що зміни автоматично поширюватимуться на будь-яке аварійне житло незалежно від його статусу, місця розташування чи обставин пошкодження.

Чи можна приватизувати аварійну квартиру вже зараз

Станом на 19 жовтня 2026 року законопроєкт №16012 ще не ухвалений. За даними Верховної Ради, документ перебуває на опрацюванні в комітеті, тому запропоновані зміни поки не діють.

Мешканцям неприватизованого житла не варто розраховувати, що сам анонс законопроєкту вже дає підстави для приватизації аварійної оселі або гарантує компенсацію.

Натомість можна заздалегідь підготувати документи, які підтверджують право користування житлом, зокрема ордер або договір найму, а також наявні документи щодо пошкодження будинку чи квартири. Якщо житло постраждало від обстрілу, важливо зберегти акти обстеження, фото та інші докази його стану.

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