Право на землю — хто першочергово може отримати безплатно в Україні

Зимове поле. Фото: Freepik

Багато хто з нас чув про конституційне право кожного українця отримати землю задарма. Йдеться про землю державної або комунальної власності, яка може передаватися у приватну власність для чітко визначених цілей. Водночас окремі категорії громадян мають першочергове право на таке відведення.

Звучить привабливо, але на практиці цей механізм зараз майже повністю "поставлений на паузу", зазначають в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Отримання землі під час війни

Перше, що треба усвідомити: поки триває воєнний стан, безкоштовно отримати нову ділянку практично неможливо. Держава тимчасово заблокувала приватизацію вільних земель, щоб уникнути хаосу та зловживань.

Виняток лише один — якщо на цій землі вже стоїть ваш будинок, на який у вас є право власності. У такому разі оформити землю під ним можна і зараз. В інших випадках — доведеться чекати.

Першочергові категорії громадян

Звісно, після відкриття реєстрів пріоритет буде не у всіх однаковий. Закон чітко виділяє тих, хто має право на першочергове отримання землі:

Учасники бойових дій (УБД). Люди, які отримали інвалідність через війну. Сім’ї наших загиблих захисників.

Для них процедура має бути максимально спрощеною, щойно знімуть мораторій.

Які розміри земельних ділянок дозволені

Безоплатна передача можлива лише один раз для кожного виду цільового призначення. Максимальні площі визначені Земельним кодексом України:

для фермерства (ОСГ): до 2 га (найбажаніший варіант);

під будівництво хати: у селах — до 25 соток, у містах — до 10;

дача та сад: 10 та 12 соток відповідно;

гараж: 1 сотка.

Як отримати землю після війни

Після відновлення мирного часу процедура знову стане доступною. Алгоритм не такий складний на папері, але вимагає витримки. Вам не обов'язково шукати землю там, де ви прописані — право діє по всій Україні.

Короткий план дій:

Пошук. Дивимося Публічну кадастрову карту (коли вона знову відкриє всі шари) та шукаємо "білі плями". Заява. Йдемо до місцевої ради з клопотанням. Проєкт. Якщо дали добро — шукаємо землевпорядника, який намалює проєкт. Реєстрація. Фінальний етап — внесення в реєстр і отримання витягу.

Поки триває воєнний стан не варто бігати по кабінетах, намагаючись "пробити" вільну ділянку — вам просто відмовлять на законних підставах. Але цей час можна використати, щоб пригледіти місце або підготувати документи, якщо у вас вже є недооформлена нерухомість.

Раніше ми розповідали, що обов'язково треба перевірити перед купівлею ділянки. А також, як оформити право власності на землю під приватним будинком.