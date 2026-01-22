Як отримати право власності на землю під будинком у 2026 році — інструкція

Документи на столі. Фото: Freepik

Оформлення землі під власним будинком залишається ключовим питанням для власників нерухомості. Без реєстрації права власності ви, по суті, володієте лише стінами, а сама ділянка юридично "висить у повітрі". Оскільки у 2026 році цифровізація послуг вийшла на новий рівень, процедура стала простішою, але основні етапи ніхто не скасовував.

Питання регулює Земельний кодекс України. Якщо будинок уже ваш, ви маєте залізне право на землю під ним. Перший крок — заява (клопотання) до місцевої ради.

Тут важливо пам’ятати про ліміти, які прописані у ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України. Держава не дасть "скільки хочеться" безкоштовно, є чіткі межі:

у селах — до 0,25 га;

у селищах — до 0,15 га;

у містах — не більше 0,10 га.

Розробка технічної документації

Коли рада дасть "добро", вам знадобиться землевпорядник. Це, мабуть, найвідповідальніший етап, бо саме цей спеціаліст малює межі вашої ділянки та створює електронний файл для бази.

Хоча ч. 2 ст. 118 Земельного кодексу зараз дозволяє погоджувати документи через онлайн-сервіси, людський фактор і помилки в координатах все ще трапляються. Тому обирайте перевірених фахівців, щоб документація пройшла перевірку з першого разу.

Реєстрація права власності

Багато хто помилково вважає, що рішення ради — це вже все. Але згідно із законом "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно", ваше право власності офіційно "народжується" тільки в момент внесення запису до Реєстру.

Тільки після візиту до нотаріуса або в ЦНАПі та отримання витягу про реєстрацію ви стаєте повноправним господарем.

Що треба тримати під рукою для подачі:

Папери на будинок (витяг з реєстру або старе свідоцтво). Рішення місцевої ради про передачу землі. Технічну документацію (те, що зробив землевпорядник).

Такий підхід у 2026 році дозволяє закріпити право на землю під будинком без правових прогалин і з упевненістю планувати подальші дії з нерухомістю.

Раніше ми розповідали, чи потрібно повідомляти орендарю про зміну власника землі. А також, що обов'язково треба перевірити перед купівлею ділянки.