Главная Рынок недвижимости Земля от государства — у кого в Украине первоочередное право

Земля от государства — у кого в Украине первоочередное право

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 17:05
Право на землю — кто в первую очередь может получить бесплатно в Украине
Зимнее поле. Фото: Freepik

Многие из нас слышали о конституционном праве каждого украинца получить землю даром. Речь идет о земле государственной или коммунальной собственности, которая может передаваться в частную собственность для четко определенных целей. В то же время отдельные категории граждан имеют первоочередное право на такой отвод.

Звучит привлекательно, но на практике этот механизм сейчас почти полностью "поставлен на паузу", отмечают в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

Читайте также:

Получение земли во время войны

Первое, что надо осознать: пока продолжается военное положение, бесплатно получить новый участок практически невозможно. Государство временно заблокировало приватизацию свободных земель, чтобы избежать хаоса и злоупотреблений.

Исключение лишь одно — если на этой земле уже стоит ваш дом, на который у вас есть право собственности. В таком случае оформить землю под ним можно и сейчас. В других случаях — придется ждать.

Первоочередные категории граждан

Конечно, после открытия реестров приоритет будет не у всех одинаковый. Закон четко выделяет тех, кто имеет право на первоочередное получение земли:

  1. Участники боевых действий (УБД).
  2. Люди, которые получили инвалидность из-за войны.
  3. Семьи наших погибших защитников.

Для них процедура должна быть максимально упрощенной, как только снимут мораторий.

Какие размеры земельных участков разрешены

Бесплатная передача возможна только один раз для каждого вида целевого назначения. Максимальные площади определены Земельным кодексом Украины:

  • для фермерства (ОСГ): до 2 га (самый желанный вариант);
  • под строительство дома: в селах — до 25 соток, в городах — до 10;
  • дача и сад: 10 и 12 соток соответственно;
  • гараж: 1 сотка.

Как получить землю после войны

После восстановления мирного времени процедура снова станет доступной. Алгоритм не такой сложный на бумаге, но требует выдержки. Вам не обязательно искать землю там, где вы прописаны — право действует по всей Украине.

Краткий план действий:

  1. Поиск. Смотрим Публичную кадастровую карту (когда она снова откроет все слои) и ищем "белые пятна".
  2. Заявление. Идем в местный совет с ходатайством.
  3. Проект. Если дали добро - ищем землеустроителя, который нарисует проект.
  4. Регистрация. Финальный этап - внесение в реестр и получение выписки.

Пока длится военное положение не стоит бегать по кабинетам, пытаясь "пробить" свободный участок — вам просто откажут на законных основаниях. Но это время можно использовать, чтобы присмотреть место или подготовить документы, если у вас уже есть недооформленная недвижимость.

Ранее мы рассказывали, что обязательно надо проверить перед покупкой участка. А также, как оформить право собственности на землю под частным домом.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
