Земля у власності: які умови для об'єднання двох ділянок в одну

Після купівлі або оформлення кількох земельних ділянок багато власників вирішують об’єднати їх в одну. Це спрощує продаж, забудову, оформлення документів та сплату окремих витрат. Але процедура має чіткі правила, без яких отримати новий кадастровий номер не вдасться.

У 2026 році об’єднання землі можливе лише після перевірки меж, цільового призначення та документів на право власності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Як об’єднати дві земельні ділянки в одну

Перша і головна умова — ваші ділянки повинні бути справжніми сусідами, тобто мати спільну лінію межі. Неможливо об'єднати землю, яка розділена дорогою або чужим городом.

Також важливо, щоб обидва наділи належали одній людині або групі співвласників у однакових частках. Якщо одна ділянка ваша, а інша записана на дружину, спочатку доведеться врегулювати питання власності.

Коли можуть відмовити в об'єднанні землі

Найчастіше проблеми виникають через різне цільове призначення або помилки у кадастрових даних. Іноді власники дізнаються про накладання меж лише під час перевірки документації.

Відмову також можна отримати, якщо одна з ділянок перебуває під арештом, у заставі або має судовий спір. Тому юристи радять перевіряти інформацію в кадастрі ще до початку оформлення.

Документи для об'єднання землі

Першим кроком стає виготовлення технічної документації із землеустрою. Її розробляє сертифікований землевпорядник. У документації фіксують нову конфігурацію землі та межі майбутньої ділянки.

Після цього дані передаються до Державного земельного кадастру. Старі кадастрові номери скасовуються, а новостворена ділянка отримує один новий номер.

Для завершення процедури потрібно зареєструвати право власності на нову землю у державному реєстрі прав. Якщо право власності на старі ділянки раніше не вносили до реєстру, доведеться додатково подавати підтвердні документи.

Як повідомляли Новини.LIVE, кадастровий номер є головним ідентифікатором земельної ділянки у державних реєстрах, тому будь-яке дублювання чи помилка можуть створити великі проблеми для власника. У 2026 році такі випадки все ще трапляються, а люди нерідко дізнаються про них лише під час продажу землі, оформлення спадщини або переоформлення документів.

Також Новини.LIVE розповідали, що придбання дачного будиночка в кооперативі ще не робить вас повноправним господарем території, адже часто земля залишається у власності громади, а покупець отримує лише статус члена товариства. Без офіційної приватизації та внесення даних до державного реєстру ви фактично лише користуєтеся ділянкою, не маючи юридичного права її продати чи подарувати.