Приватизація землі в дачному кооперативі: коли можливо оформити ділянку у 2026 році

Після купівлі дачі багато українців вважають, що автоматично стають власниками і самої землі. Але в дачних кооперативах ситуація часто складніша. У багатьох випадках люди користуються ділянкою лише на підставі членства в кооперативі або рішення зборів.

Щоб повноцінно розпоряджатися землею, її потрібно приватизувати та зареєструвати право власності, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

Як працює приватизація землі в кооперативі

Дачне об’єднання — це передусім юридична особа, яка колись отримала великий масив землі в користування. Якщо ваша ділянка досі рахується лише за рішенням загальних зборів, ви не можете її офіційно продати чи подарувати.

Повноцінне право власності виникає лише після внесення даних до Державного реєстру речових прав. Це дає гарантію, що держава захищає ваші кордони від зазіхань сусідів.

Для оформлення землі зазвичай потрібні:

документи на дачу або будинок;

довідка чи рішення кооперативу;

копія паспорта та ІПН;

кадастровий план ділянки;

технічна документація із землеустрою.

У деяких випадках можуть знадобитися додаткові документи, особливо якщо земля виділялася ще до ухвалення чинного Земельного кодексу.

Скільки землі можна приватизувати безплатно

Закон чітко визначає ліміти для кожного громадянина. Для ведення садівництва ви можете отримати до 0,12 гектара, а для будівництва індивідуальної дачі — до 0,10 гектара.

Але скористатися правом на безкоштовну передачу ділянки за кожним цільовим призначенням можна лише один раз у житті. Якщо ви раніше вже отримували землю під садівництво в іншому місці, за другу ділянку доведеться платити за ринковою ціною.

Приватизація землі під час воєнного стану

Станом на травень 2026 року під час воєнного стану діють обмеження. Зараз заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність, а також виготовлення частини землевпорядної документації для таких процедур.

Втім, винятки залишилися. Обмеження не стосуються власників нерухомості, яка вже розташована на ділянці, а також користувачів земель, отриманих до набрання чинності Земельним кодексом України.

Якщо на дачній ділянці вже є оформлений будинок чи інша нерухомість, варто уважно перевірити документи, радять юристи. У багатьох випадках це дає можливість законно приватизувати землю навіть під час воєнного стану.

