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Головна Ринок нерухомості Ціни на деякі будинки в Україні зросли на 38%: де дорожчають

Ціни на деякі будинки в Україні зросли на 38%: де дорожчають

Ua ru
13 листопада 2026 20:08
Приватні будинки в Україні: де ціни зросли на 38% та скільки коштує житло в Україні УНІАН
Приватні будинки поруч з містом. Фото: УНІАН

Вартість приватних будинків на вторинному ринку України за рік помітно зросла. Найбільше подорожчання зафіксували у двох областях, де ціни додали майже 40%. Водночас у деяких містах житло, навпаки, стало доступнішим. Різниця між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями залишається суттєвою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ЛУН.

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Де в Україні найдорожчі приватні будинки

Серед обласних центрів найвища медіанна вартість приватного будинку на вторинному ринку зафіксована у Києві. Наразі вона становить 230 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж роком раніше.

До міст із найдорожчими будинками також увійшли:

  • Львів — 210 000 доларів, за рік ціна знизилася на 5%;
  • Ужгород — 175 000 доларів (+3%);
  • Одеса — 165 000 доларів (+9%);
  • Чернівці — 143 000 доларів (+13%);
  • Івано-Франківськ — 140 000 доларів (+4%);
  • Тернопіль — 132 000 доларів (+18%).

Найбільш доступні будинки серед наведених обласних центрів пропонують у Чернігові. Медіанна вартість такого житла становить 26,4 000 доларів. За рік показник зменшився на 17%.

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У яких областях будинки подорожчали найбільше

За темпами річного зростання цін на приватні будинки лідирують Вінницька та Тернопільська області. У цих регіонах медіанна вартість нерухомості збільшилася на 38%.

Також суттєве подорожчання зафіксували в інших областях:

  • Волинська — на 37%, до 80 000 доларів;
  • Запорізька — на 37%, до 22 000 доларів;
  • Чернівецька — на 33%, до 50,5 000 доларів;
  • Рівненська — на 31%, до 58,8 000 доларів;
  • Одеська — на 27%, до 70 000 доларів.

Водночас найвища медіанна вартість будинку серед областей залишається на Київщині — 122 000 доларів. За рік показник зріс на 11%.

Далі за вартістю йдуть Львівська область із медіанною ціною 96 тисяч доларів (+20%) та Івано-Франківська — 93 000 доларів (+19%).

Найнижча медіанна вартість приватних будинків на вторинному ринку зафіксована у Чернігівській області. Вона становить 11,8 000 доларів, хоча за рік також збільшилася — на 18%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати можливість безкоштовно жити в будинку в Італії протягом 10 років. Така пропозиція передбачає певні умови для охочих скористатися житлом. Важливо знати, кому доступна ця можливість та які вимоги висувають до претендентів.

Також Новини.LIVE писали, чи варто утеплювати приватний будинок за 99 тисяч гривень заради економії на опаленні. Такі витрати можуть допомогти зменшити тепловтрати та платіжки за комунальні послуги. Однак перед початком робіт варто оцінити вартість утеплення та можливу економію.

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Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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