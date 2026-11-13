Приватні будинки поруч з містом. Фото: УНІАН

Вартість приватних будинків на вторинному ринку України за рік помітно зросла. Найбільше подорожчання зафіксували у двох областях, де ціни додали майже 40%. Водночас у деяких містах житло, навпаки, стало доступнішим. Різниця між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями залишається суттєвою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ЛУН.

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Де в Україні найдорожчі приватні будинки

Серед обласних центрів найвища медіанна вартість приватного будинку на вторинному ринку зафіксована у Києві. Наразі вона становить 230 тисяч доларів, що на 9% більше, ніж роком раніше.

До міст із найдорожчими будинками також увійшли:

Львів — 210 000 доларів, за рік ціна знизилася на 5%;

Ужгород — 175 000 доларів (+3%);

Одеса — 165 000 доларів (+9%);

Чернівці — 143 000 доларів (+13%);

Івано-Франківськ — 140 000 доларів (+4%);

Тернопіль — 132 000 доларів (+18%).

Найбільш доступні будинки серед наведених обласних центрів пропонують у Чернігові. Медіанна вартість такого житла становить 26,4 000 доларів. За рік показник зменшився на 17%.

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У яких областях будинки подорожчали найбільше

За темпами річного зростання цін на приватні будинки лідирують Вінницька та Тернопільська області. У цих регіонах медіанна вартість нерухомості збільшилася на 38%.

Також суттєве подорожчання зафіксували в інших областях:

Волинська — на 37%, до 80 000 доларів;

Запорізька — на 37%, до 22 000 доларів;

Чернівецька — на 33%, до 50,5 000 доларів;

Рівненська — на 31%, до 58,8 000 доларів;

Одеська — на 27%, до 70 000 доларів.

Водночас найвища медіанна вартість будинку серед областей залишається на Київщині — 122 000 доларів. За рік показник зріс на 11%.

Далі за вартістю йдуть Львівська область із медіанною ціною 96 тисяч доларів (+20%) та Івано-Франківська — 93 000 доларів (+19%).

Найнижча медіанна вартість приватних будинків на вторинному ринку зафіксована у Чернігівській області. Вона становить 11,8 000 доларів, хоча за рік також збільшилася — на 18%.

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