Будівельники будують будинок. Фото: УНІАН

Земельні ділянки під будівництво приватного будинку в Україні мають суттєво різну вартість залежно від регіону. У вересні 2026 року найдорожчою виявилася земля в Одеській області, тоді як у Чернігівській сотка коштувала майже у шість разів дешевше. Різниця помітна і між іншими областями.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дослідження GISPro.

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Скільки коштує земля під забудову в Україні

За даними GISPro, у вересні 2026 року середньозважена ціна пропозицій земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову становила 2 543 долари за сотку. Для порівняння, у грудні 2025 року цей показник дорівнював 2 507 доларам.

За дев'ять місяців середня вартість зросла на 36 доларів, або 1,43%. Водночас кількість оголошень про продаж збільшилася з 32 213 до 36 539, тобто на 13,43%.

Це означає, що пропозицій на ринку стало більше, однак середня ціна майже не змінилася. Для покупців це може означати ширший вибір земельних ділянок без суттєвого загального подорожчання.

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Окремо GISPro виділяє Київ. У вересні середньозважена ціна сотки в столиці становила 13 509 доларів. Це більш ніж у п'ять разів перевищує середній показник по Україні.

У яких областях найдорожча земля під будівництво

Серед областей найвищу середньозважену вартість земельних ділянок під індивідуальну забудову зафіксували на Одещині — 4 758 доларів за сотку. Високі ціни також спостерігалися у Вінницькій та Київській областях.

До регіонів із найдорожчими пропозиціями належать:

Одеська область — 4 758 доларів за сотку;

Вінницька область — 3 236 доларів;

Київська область — 2 577 доларів;

Закарпатська область — 2 360 доларів;

Львівська область — 2 344 долари;

Івано-Франківська область — 1 897 доларів;

Тернопільська область — 1 704 долари;

Чернівецька область — 1 700 доларів;

Рівненська область — 1 690 доларів;

Хмельницька область — 1 566 доларів.

Якщо покупець планує придбати ділянку площею 10 соток, то за середніми показниками пропозицій на Одещині доведеться заплатити близько 47 580 доларів, на Вінниччині — 32 360 доларів, а на Київщині — 25 770 доларів.

Водночас ціна землі в межах Києва значно вища, ніж у прилеглій області. Тому під час пошуку ділянки важливо розрізняти столичний ринок та пропозиції у приміських населених пунктах.

Де можна купити землю дешевше

Найнижчі середньозважені ціни GISPro зафіксувала у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. У цих регіонах сотка землі під індивідуальну забудову коштувала менш як 1 000 доларів.

До областей із найдешевшими пропозиціями належать:

Чернігівська область — 829 доларів за сотку;

Сумська область — 838 доларів;

Полтавська область — 887 доларів;

Житомирська область — 951 долар;

Кіровоградська область — 959 доларів.

Таким чином, за 10 соток у Чернігівській області за середньою ціною пропозицій потрібно близько 8 290 доларів, а в Сумській — 8 380 доларів.

Різниця між найдорожчою Одеською та найдешевшою Чернігівською областями становить 3 929 доларів за сотку. Тобто за однакову площу покупець може заплатити в одному регіоні у кілька разів більше, ніж в іншому.

Як змінилися ціни на землю в областях України

За період із грудня 2025-го до вересня 2026 року цінова ситуація в регіонах змінювалася по-різному. Найпомітніше зростання серед наведених областей зафіксували на Рівненщині та Хмельниччині.

Зокрема:

Рівненська область — зростання на 22,65%, до 1 690 доларів за сотку;

Хмельницька область — на 15,68%, до 1 566 доларів;

Вінницька область — на 6,37%, до 3 236 доларів;

Львівська область — на 5,76%, до 2 344 доларів;

Закарпатська область — на 2,18%, до 2 360 доларів;

Київська область — на 1,05%, до 2 577 доларів.

Водночас в окремих регіонах середньозважені ціни знизилися. Найбільш помітна зміна відбулася на Одещині: показник скоротився з 5 853 до 4 758 доларів за сотку, або на 18,71%.

У Харківській області вартість зменшилася на 11,41%, до 1 501 долара, а у Дніпропетровській — на 7,86%, до 1 675 доларів.

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