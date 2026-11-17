Частный дом. Фото: УНИАН

Установка ограждения вокруг частного дома может обойтись в кругленькую сумму, особенно если нужно оградить большой земельный участок. В то же время существуют бюджетные материалы, не требующие сложного монтажа и постоянного ухода. Один из таких вариантов — оцинкованная сетка-рабица, которая помогает сэкономить без лишних затрат на строительство.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на цены украинских продавцов ограждений.

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Какой самый дешевый забор можно установить возле дома

Один из самых доступных вариантов — сетка-рабица. Она подходит для ограждения больших территорий, огородов, садов и дачных участков. Материал легкий, не создает значительной нагрузки на опоры и пропускает солнечный свет и воздух.

Для более длительной эксплуатации лучше выбирать оцинкованную сетку или вариант с полимерным покрытием. Они лучше защищены от коррозии, поэтому при правильной установке могут прослужить много лет.

Еще одно преимущество — простота монтажа. Для установки потребуются металлические столбы, крепеж и натяжная проволока. В то же время такое ограждение не скрывает двор от посторонних глаз.

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Если сетка-рабица не соответствует потребностям владельца, можно рассмотреть другие материалы. Их стоимость будет зависеть от площади ограждения, толщины, качества сырья и способа монтажа.

Сварная металлическая сетка. Это альтернатива рабице для тех, кому нужна более жесткая конструкция. Она состоит из металлических прутьев, соединенных между собой сваркой. Такой забор хорошо держит форму, имеет аккуратный вид и подходит для ограждения двора, сада или огорода. Чтобы конструкция не ржавела, стоит выбирать оцинкованные секции или изделия с защитным покрытием.

Деревянный штахетник. Такое ограждение подойдет тем, кто хочет придать двору естественный вид. Для его сооружения используют деревянные планки, которые крепят к горизонтальным перекладинам. Владелец может самостоятельно выбрать расстояние между элементами и высоту забора. Однако древесину нужно регулярно обрабатывать защитными средствами, иначе она может портиться из-за влаги, солнца и вредителей.

Забор из профнастила. Металлические листы позволяют создать сплошное ограждение, закрывающее территорию от посторонних глаз. Такой материал не требует регулярной окраски, если имеет качественное заводское покрытие. В то же время при покупке важно проверять толщину металла, качество защитного слоя и прочность опор. На общую стоимость также будут влиять высота ограждения и количество необходимых столбов.

Секционный бетонный забор. Он состоит из готовых бетонных элементов, которые устанавливаются между опорами. Такое ограждение обеспечивает приватность, не требует регулярной покраски и устойчиво к погодным условиям. Однако нужно учесть расходы на доставку тяжелых секций, подготовку основания и монтаж. Поэтому для небольшого бюджета этот вариант подходит не всегда.

Пластиковое ограждение. Его изготавливают из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии и не требуют окраски. Пластиковый забор легко очищается от загрязнений, а его монтаж, как правило, не требует сложных работ. Перед покупкой стоит проверить устойчивость материала к ультрафиолету и перепадам температур, ведь дешёвые изделия могут терять цвет и прочность.

Как сэкономить на установке забора

При обустройстве ограждения важно учитывать не только стоимость основного материала. Значительную часть бюджета могут составлять металлические опоры, крепления, бетонирование столбов, доставка и работа мастеров.

Чтобы не переплачивать, перед покупкой стоит измерить периметр участка и определить необходимую высоту ограждения. Это поможет правильно рассчитать количество материалов и избежать лишних остатков.

Также можно сэкономить, если самостоятельно выполнить часть несложных работ. Например, подготовить территорию, убрать старое ограждение или покрасить деревянные элементы. Однако установку опор и крепление тяжелых конструкций лучше доверить специалистам, если нет соответствующего опыта.

Самый выгодный вариант зависит от назначения ограждения. Для большого участка или огорода подойдет сетка-рабица, для защиты частной жизни — профнастил, а для ухоженного двора можно рассмотреть деревянный штахетник или сварную сетку.

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