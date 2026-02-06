Відео
Блекаут та мороз -20°C — що врятує квартиру від холоду

Блекаут та мороз -20°C — що врятує квартиру від холоду

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 17:05
Що має бути у квартирі на випадок блекауту і морозу -20°C на вулиці
Чоловік біля батареї. Фото: Freepik

Нинішні реалії змушують нас переглянути поняття домашнього затишку. Коли за вікном тисне мороз, а графіки відключень стають суворішими, квартира має перетворюватися на автономну фортецю.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на підприємицю та інвесторку Олену Набатову розповідає, як підготувати квартиру до морозів під час блекаутів.

Читайте також:

Як вижити у квартирі в -20°C без світла

Набатова впевнена: готуватися до екстремальних умов треба ще на стадії ремонту, адже потім "гасити пожежі" буде дорожче.

"Зовнішнє утеплення — це база, воно працює як термос: тримає холод влітку і зберігає кожне градус тепла взимку", — зазначає вона. 
Саме якісна ізоляція фасаду дозволяє квартирі "триматися" годинами навіть після вимкнення опалення.

На що звернути увагу прямо зараз:

Вікна та протяги

Енергоефективні склопакети — це не розкіш, а необхідність. Якщо з вікна тягне холодом, ніяка батарея не врятує.

Кондиціонер як рятівне коло

Набатова радить не ігнорувати цей девайс.

"Ним можна миттєво прогріти кімнату, поки водяні радіатори лише починають розкочегарюватися", — каже вона.

Головне — переконатися, що ваша модель розрахована на роботу при низьких температурах.

Запас потужності

Розраховуючи систему опалення, додавайте до стандартів ще 30% потужності радіаторів. Це той "жирок", який не дасть замерзнути в пікові морози.

Електрика понад усе

Окремі лінії на потужну техніку та якісна проводка — запорука того, що після відновлення світла у вас не виб’є автомати від навантаження.

Щільні штори

Але такі, що не закривають батареї. Вони створюють додатковий повітряний прошарок біля скла. Килим на підлозі — це +2°C до комфорту ніг.

Джерело живлення

Якщо є можливість, підготуйте зарядну станцію або інвертор з акумулятором. Навіть якщо опалення центральне, помпам у підвалі або автоматиці вашого котла потрібна електрика.

Економія на ремонті завжди вилазить боком, наголошує Набатова. Щоб нерухомість працювала на вас, вона не може бути зроблена бюджетно.

Раніше ми розповідали, яка деталь у хрущовках суттєво знижує температуру у квартирі. А також, які радянські будинки самі неякісні та пропускають холод.

ремонт теплопостачання відключення світла блекаут квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
