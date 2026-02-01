Відео
Головна Ринок нерухомості Холод у хрущовці — яка деталь суттєво знижує температуру в квартирі

Холод у хрущовці — яка деталь суттєво знижує температуру в квартирі

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 20:12
Квартира у хрущовці — через яку деталь взимку знижується температура
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Взимку мешканці хрущовок особливо гостро відчувають проблему холоду. Навіть за працюючого опалення температура в квартирі може бути нижчою за комфортну. 

Причина часто ховається не в батареях, а в конструктивній деталі, закладеній ще на етапі будівництва, зазначає архітектор Сергій Юнаков.

Читайте також:

"Хрущовський холодильник" у стіні

Йдеться про так званий хрущовський холодильник — нішу під підвіконням із вентиляційним отвором назовні. У радянські часи це рішення дозволяло зберігати продукти без електрики, використовуючи холод з вулиці. 

У товстій цегляній стіні робили заглиблення, а в задній частині залишали отвір для повітря.

Як ніша знижує температуру в квартирі

У сучасних умовах така конструкція стала проблемою. Вона утворює слабке місце у зовнішній стіні, через яке кухня або кімната швидше втрачає тепло. 

Якщо під час ремонту нішу не заклали або не утеплили, холод відчувається постійно, навіть поруч із гарячою батареєю.

 

Холод у хрущовці — яка деталь суттєво знижує температуру в квартирі - фото 1
"Хрущовський холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Що посилює втрати тепла

Найчастіше ситуацію погіршують такі чинники:

  • відкрита або погано утеплена ніша;
  • тонкі зовнішні стіни близько 25 см;
  • зношені віконні конструкції.

"Хрущовки мають досить багато недоліків, які призвели до значної втрати тепла. Деякі будинки мають не тільки тонкі стіни, а й так звані хрущовські холодильники", — каже Юнаков.

Чому ідея виявилася хибною

За словами Юнакова, задум виглядав практичним, але мав серйозний мінус. 

"Фактично в будівлі були дірки, які просто закривали металевими шафами. Навіть батареї поруч не рятували ситуацію", — пояснює архітектор. 

Саме тому під час ремонту в хрущовці важливо звертати увагу не лише на опалення, а й на конструкції в стінах. Утеплення або повна ліквідація цієї ніші може суттєво підвищити температуру в квартирі та зменшити тепловтрати в холодний сезон.

Раніше ми розповідали, чому у хрущовках немає балконів на першому поверсі. А також, яке планування має однокімнатна квартира у хрущовці.

ремонт СРСР хрущовки теплопостачання відключення світла
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
