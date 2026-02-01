Квартира у хрущовці — через яку деталь взимку знижується температура

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Взимку мешканці хрущовок особливо гостро відчувають проблему холоду. Навіть за працюючого опалення температура в квартирі може бути нижчою за комфортну.

Причина часто ховається не в батареях, а в конструктивній деталі, закладеній ще на етапі будівництва, зазначає архітектор Сергій Юнаков.

"Хрущовський холодильник" у стіні

Йдеться про так званий хрущовський холодильник — нішу під підвіконням із вентиляційним отвором назовні. У радянські часи це рішення дозволяло зберігати продукти без електрики, використовуючи холод з вулиці.

У товстій цегляній стіні робили заглиблення, а в задній частині залишали отвір для повітря.

Як ніша знижує температуру в квартирі

У сучасних умовах така конструкція стала проблемою. Вона утворює слабке місце у зовнішній стіні, через яке кухня або кімната швидше втрачає тепло.

Якщо під час ремонту нішу не заклали або не утеплили, холод відчувається постійно, навіть поруч із гарячою батареєю.

"Хрущовський холодильник". Фото: remontuem.lviv.ua

Що посилює втрати тепла

Найчастіше ситуацію погіршують такі чинники:

відкрита або погано утеплена ніша;

тонкі зовнішні стіни близько 25 см;

зношені віконні конструкції.

"Хрущовки мають досить багато недоліків, які призвели до значної втрати тепла. Деякі будинки мають не тільки тонкі стіни, а й так звані хрущовські холодильники", — каже Юнаков.

Чому ідея виявилася хибною

За словами Юнакова, задум виглядав практичним, але мав серйозний мінус.

"Фактично в будівлі були дірки, які просто закривали металевими шафами. Навіть батареї поруч не рятували ситуацію", — пояснює архітектор.

Саме тому під час ремонту в хрущовці важливо звертати увагу не лише на опалення, а й на конструкції в стінах. Утеплення або повна ліквідація цієї ніші може суттєво підвищити температуру в квартирі та зменшити тепловтрати в холодний сезон.

