Что должно быть в квартире на случай блэкаута и мороза -20°C на улице

Мужчина возле батареи. Фото: Freepik

Нынешние реалии заставляют нас пересмотреть понятие домашнего уюта. Когда за окном давит мороз, а графики отключений становятся строже, квартира должна превращаться в автономную крепость.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на предпринимательницу и инвестора Елену Набатову рассказывает, как подготовить квартиру к морозам во время блэкаутов.

Как выжить в квартире в -20°C без света

Набатова уверена: готовиться к экстремальным условиям надо еще на стадии ремонта, ведь потом "тушить пожары" будет дороже.

"Наружное утепление — это база, оно работает как термос: держит холод летом и сохраняет каждый градус тепла зимой", — отмечает она.

Именно качественная изоляция фасада позволяет квартире "держаться" часами даже после отключения отопления.

На что обратить внимание прямо сейчас:

Окна и сквозняки

Энергоэффективные стеклопакеты — это не роскошь, а необходимость. Если из окна тянет холодом, никакая батарея не спасет.

Кондиционер как спасательный круг

Набатова советует не игнорировать этот девайс.

"Им можно мгновенно прогреть комнату, пока водяные радиаторы только начинают раскочегариваться", — говорит она.

Главное — убедиться, что ваша модель рассчитана на работу при низких температурах.

Запас мощности

Рассчитывая систему отопления, добавляйте к стандартам еще 30% мощности радиаторов. Это тот "жирок", который не даст замерзнуть в пиковые морозы.

Электричество превыше всего

Отдельные линии на мощную технику и качественная проводка — залог того, что после восстановления света у вас не выбьет автоматы от нагрузки.

Плотные шторы

Но такие, которые не закрывают батареи. Они создают дополнительную воздушную прослойку возле стекла. Ковер на полу — это +2°C к комфорту ног.

Источник питания

Если есть возможность, подготовьте зарядную станцию или инвертор с аккумулятором. Даже если отопление центральное, насосам в подвале или автоматике вашего котла нужно электричество.

Экономия на ремонте всегда вылезает боком, подчеркивает Набатова. Чтобы недвижимость работала на вас, она не может быть сделана бюджетно.

