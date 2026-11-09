Новобудови в Києві. Фото: УНІАН

Власники квартир, будинків і комерційних приміщень можуть зіткнутися з податковим боргом, навіть якщо не отримували паперових повідомлень від податкової. У певних випадках несплата податку на нерухомість закінчується примусовим стягненням коштів і арештом банківських рахунків. Причому відсутність листа не завжди допоможе оскаржити нарахування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Чому власники нерухомості можуть не отримати листа від податкової

Податкові повідомлення-рішення щодо сплати податку на нерухомість фізичним особам надсилають до 1 липня року, наступного за звітним. Після отримання такого документа власник має 60 календарних днів, щоб сплатити визначену суму.

Однак відсутність паперового повідомлення не означає, що податкового зобов'язання немає. За правилами Податкового кодексу України документ може вважатися врученим і тоді, коли адресат фактично не забрав рекомендований лист.

Зокрема, якщо податкова надіслала повідомлення за правильною податковою адресою, але поштове відправлення повернулося через закінчення строку зберігання, така відмітка може мати юридичне значення. Тому власникам нерухомості важливо стежити за кореспонденцією та актуальністю адреси, за якою вони перебувають на обліку.

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Показовою стала справа №420/20746/24, у якій Верховний Суд 6 листопада 2025 року розглянув спір щодо нарахування податку на нерухомість за 2019–2022 роки.

Податкова нарахувала власниці близько 37 тисяч гривень. Жінка оскаржувала повідомлення-рішення, зокрема через те, що не отримала поштових відправлень і поставила під сумнів належність їхнього надсилання.

Суди встановили, що рекомендовані листи направляли за податковою адресою платниці, однак вони повернулися відправнику після закінчення строку зберігання. Верховний Суд погодився з висновками попередніх інстанцій: податкова дотрималася процедури направлення документів.

Також суд підтвердив, що нарахувати податок за декілька попередніх років можна, якщо податкова діє в межах установлених законом строків давності. Сам факт того, що людина не забрала лист на пошті, не гарантує скасування боргу.

Водночас це не означає, що будь-яке нарахування податкової є законним. Якщо в повідомленні неправильно вказали площу, частку власності, період володіння або не врахували пільгу, власник має право вимагати перевірки та перерахунку.

Чи можуть за несплату податку арештувати рахунки

Якщо власник не сплатить узгоджене податкове зобов'язання у встановлений строк, може виникнути податковий борг. Проте арешт банківських рахунків не відбувається автоматично на наступний день після завершення 60-денного строку.

Для стягнення заборгованості передбачена окрема процедура. За наявності законних підстав податкова надсилає платнику податкову вимогу. Для фізичних осіб орган стягнення може звернутися до суду з позовом про стягнення податкового боргу.

Якщо суд ухвалить відповідне рішення, його примусове виконання здійснює державна виконавча служба. У межах виконавчого провадження можуть застосовуватися заходи стягнення, зокрема арешт коштів на банківських рахунках.

Ризик для власника полягає не лише в додаткових витратах через несплату, а й у можливому обмеженні доступу до власних грошей під час примусового виконання рішення.

Як власникам квартир і будинків перевірити податковий борг

Щоб не пропустити нарахування, власники нерухомості можуть самостійно перевіряти інформацію через електронні сервіси ДПС. Для цього не потрібно чекати паперового листа.

Переглянути податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті платника. Для цього необхідно:

Авторизуватися в приватній частині Електронного кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Перейти до розділу "ЕК для громадян". Відкрити "Загальну інформацію про платника". Знайти вкладку "Повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання (ППР)". Перевірити нарахування, суму податку та інформацію про об'єкти нерухомості.

Також відповідні відомості доступні в мобільному застосунку ДПС "Моя податкова".

Якщо власник виявив помилку, він може звернутися до податкової із заявою про звірку. Під час неї перевіряють площу нерухомості, частку власності, період володіння, застосовану ставку та право на пільги.

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