Новые здания в Киеве. Фото: УНИАН

Владельцы квартир, домов и коммерческих помещений могут столкнуться с налоговой задолженностью, даже если не получали бумажных уведомлений от налоговой службы. В определенных случаях неуплата налога на недвижимость приводит к принудительному взысканию средств и аресту банковских счетов. При этом отсутствие письма не всегда поможет оспорить начисление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Почему владельцы недвижимости могут не получить письмо от налоговой

Налоговые уведомления-решения об уплате налога на недвижимость физическим лицам направляются до 1 июля года, следующего за отчетным. После получения такого документа у владельца есть 60 календарных дней, чтобы уплатить указанную сумму.

Однако отсутствие бумажного уведомления не означает, что налогового обязательства нет. Согласно правилам Налогового кодекса Украины документ может считаться врученным и в том случае, если адресат фактически не забрал заказное письмо.

В частности, если налоговая служба направила уведомление по правильному налоговому адресу, но почтовое отправление вернулось из-за истечения срока хранения, такая отметка может иметь юридическое значение. Поэтому владельцам недвижимости важно следить за корреспонденцией и актуальностью адреса, по которому они состоят на учете.

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Показательным стало дело № 420/20746/24, в котором Верховный Суд 6 ноября 2025 года рассмотрел спор о начислении налога на недвижимость за 2019–2022 годы.

Налоговая начислила владелице около 37 тысяч гривен. Женщина обжаловала уведомление-решение, в частности из-за того, что не получила почтовых отправлений и поставила под сомнение факт их отправки.

Суды установили, что заказные письма направлялись по налоговому адресу плательщицы, однако они вернулись отправителю по истечении срока хранения. Верховный Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций: налоговая служба соблюдала процедуру направления документов.

Также суд подтвердил, что начислить налог за несколько предыдущих лет можно, если налоговая действует в пределах установленных законом сроков давности. Сам факт того, что человек не забрал письмо на почте, не гарантирует отмену задолженности.

В то же время это не означает, что любое начисление налоговой службы является законным. Если в уведомлении неправильно указали площадь, долю собственности, период владения или не учли льготу, собственник имеет право требовать проверки и перерасчета.

Могут ли за неуплату налога арестовать счета

Если собственник не уплатит согласованное налоговое обязательство в установленный срок, может возникнуть налоговый долг. Однако арест банковских счетов не происходит автоматически на следующий день после истечения 60-дневного срока.

Для взыскания задолженности предусмотрена отдельная процедура. При наличии законных оснований налоговая служба направляет плательщику налоговое требование. В отношении физических лиц орган взыскания может обратиться в суд с иском о взыскании налогового долга.

Если суд примет соответствующее решение, его принудительное исполнение осуществляет государственная исполнительная служба. В рамках исполнительного производства могут применяться меры взыскания, в частности арест средств на банковских счетах.

Риск для владельца заключается не только в дополнительных расходах из-за неуплаты, но и в возможном ограничении доступа к собственным деньгам во время принудительного исполнения решения.

Как владельцам квартир и домов проверить налоговый долг

Чтобы не пропустить начисления, владельцы недвижимости могут самостоятельно проверять информацию через электронные сервисы ГНС. Для этого не нужно ждать бумажного письма.

Просмотреть налоговые уведомления-решения можно в Электронном кабинете плательщика. Для этого необходимо:

Авторизоваться в личной части Электронного кабинета с помощью квалифицированной электронной подписи. Перейти в раздел "ЭК для граждан". Открыть "Общую информацию о плательщике". Найти вкладку "Уведомление об обязанности уплатить сумму денежного обязательства (УДО)". Проверить начисления, сумму налога и информацию об объектах недвижимости.

Также соответствующие сведения доступны в мобильном приложении ГНС "Моя налоговая".

Если владелец обнаружил ошибку, он может обратиться в налоговую с заявлением о сверке. В ходе сверки проверяют площадь недвижимости, долю собственности, период владения, примененную ставку и право на льготы.

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