Житлові будинки.Фото: Новини.LIVE

Українці зможуть отримувати державне та комунальне житло в оренду з подальшим викупом. Такий механізм передбачає новий закон про житлову політику, а строк користування квартирою може сягати 30 років. Водночас скористатися правом викупу зможуть не всі орендарі, а вартість житла не передбачатиме спеціальної знижки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Верховну Раду України.

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Хто зможе викупити державну квартиру

Згідно із Законом України "Про основні засади житлової політики" №4751-IX, українцям передбачили можливість орендувати державне або комунальне житло з подальшим переходом права власності.

Однак така можливість матиме обмеження. Укласти договір оренди з правом викупу зможуть громадяни, які проживають у відповідному державному або комунальному житлі щонайменше 10 років.

При цьому ця норма не поширюється на соціальне житло. Воно залишається у власності держави або громади та призначене для надання громадянам в оренду.

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Скільки коштуватиме викуп квартири

Одна з важливих умов нового механізму — відсутність пільгової ціни. Закон прямо забороняє викуп державного та комунального житла зі знижкою.

Вартість квартири не може бути нижчою за ціну новозбудованого житла, необхідного для заміни відповідного об'єкта. Тобто під час визначення суми враховуватимуть не лише факт тривалого проживання орендаря, а й вартість житла, яке потрібно було б побудувати замість нього.

Сама можливість прожити у квартирі 10 років не означає, що її можна буде отримати за символічну суму або без додаткових платежів.

На який строк можна орендувати житло з викупом

Механізм довгострокової оренди з викупом передбачає можливість розраховуватися за житло поступово. Строк такого договору може становити до 30 років, а дострокове погашення залежатиме від умов договору та порядку, визначеного законодавством.

Кошти, отримані від викупу державного та комунального житла, спрямовуватимуть до спеціальних револьверних фондів. Їх використовуватимуть для нового будівництва житла, яке надалі зможуть надавати в оренду, а також для утримання житлового фонду.

Таким чином, держава планує не просто передавати наявні квартири у власність орендарів, а й спрямовувати отримані кошти на поповнення житлового фонду.

Чи зможуть усі українці скористатися новими правилами

Оренда з правом викупу не означає, що кожен охочий зможе звернутися до держави та отримати квартиру на 30 років із подальшим оформленням власності.

Для цього потрібно відповідати встановленим умовам, зокрема прожити у відповідному державному або комунальному житлі не менше 10 років. Крім того, соціальне житло не підпадає під цей механізм.

Також важливо розрізняти оренду з правом викупу та звичайну соціальну оренду. В останньому випадку людина отримує можливість користуватися квартирою за доступною платою, але не набуває права викупити її на підставі такого договору.

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