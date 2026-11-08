Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

Якщо неповнолітня дитина є власником квартири чи іншої нерухомості, а батьки здають її в оренду або продають, дохід належить саме дитині. Навіть коли гроші фактично отримує опікун, у податковій звітності потрібно зазначати дані неповнолітнього власника та його податковий номер. Таке роз’яснення оприлюднила податкова служба.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Чиї дані вказувати, якщо майно належить дитині

Якщо квартира, будинок або інше майно належить неповнолітній дитині, а дохід від його продажу чи оренди нараховується на її користь, у податковій звітності потрібно зазначати саме дані дитини.

Це правило діє навіть тоді, коли кошти фактично отримує один із батьків або опікун. Сам факт отримання грошей законним представником не змінює того, кому належить дохід.

Тому в документах потрібно вказувати прізвище, ім'я та по батькові неповнолітнього власника, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

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У яких податкових документах зазначати дані дитини

Податкова служба пояснила, що інформацію про дохід неповнолітнього власника потрібно відображати у відповідних додатках до податкової звітності. Який саме документ використовувати, залежить від того, хто виступає податковим агентом:

Додаток 4ДФ — до Податкового розрахунку, який подають юридичні особи та інші податкові агенти.

Додаток ФІЗ-4ДФ — до Розрахунку, який подають фізичні особи-підприємці та особи, що провадять незалежну професійну діяльність.

В обох випадках зазначають дані неповнолітньої дитини, якій належить майно та на користь якої нараховано дохід. Вказувати замість них інформацію про опікуна лише через те, що він отримав гроші, неправильно.

Що потрібно врахувати перед продажем або орендою дитячого майна

Окремо податківці нагадують, що неповнолітні мають особливості реалізації майнових прав. Залежно від виду правочину для розпорядження нерухомістю можуть знадобитися згода законних представників та дозвіл органу опіки та піклування.

Крім того, податкові агенти повинні правильно відображати нараховані та виплачені доходи фізичних осіб у звітності, а також виконувати обов'язки щодо утримання та перерахування податків.

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